Regitra упростила порядок сдачи экзамена по вождению: что меняется?

В ходе общих дискуссий появилось несколько предложений по упрощению оценки экзаменов. Большая часть изменений - это просто коррекция, которая не имеет существенного значения. Вот 6 изменений, которые начнут действовать с 22 апреля.

„В прошлом году мы начали укреплять партнерство с автошколами и встретились с 380 инструкторами по всей Литве. Мы дискутировали и искали способ оказания помощи будущим водителям в подготовке к экзаменам, обсудили распространенные ошибки. Мы хотим, чтобы оценка экзамена была как можно более объективной, а экзаменаторы, инструкторы и водители понимали и одинаково интерпретировали правила экзаменов, поэтому и появились эти поправки“, – сказал представитель Regitrа Робертас Литвайтис .

2. Объединяют особые маневры. Во время сдачи экзамена на категорию B будут объединены два маневра. Вместо разворота на небольшой площади и движения назад с поворотом, придется выполнить одну задачу – развернуться, давая задний ход, вправо и выехать на противоположную сторону. Так проводится разворот при движении назад, въезжая на находящуюся рядом территорию или улицу.

На практике это очень актуально для мотоциклистов во время выполнения специальных маневров на площадке. Защита для глаз может представлять помеху и запотевать при определенных погодных условиях. Было решено разрешать приподнимать защиту для улучшения видимости.

1. Проще оценивают защиту для глаз мотоциклиста на стоянке. Было решено не оценивать, как будущий мотоциклист использует защиту для глаз на скорости до 30 км/ч или во время медленных маневров.

На практике бывают ситуации, когда во время экзамена, если требуется маневрировать, повернуть, перестроиться, например, объехать стоящий автомобиль, немного заезжаешь на сплошную линию. В некоторых случаях это неизбежно для выполнения маневра, это будет оцениваться как некритическая ошибка. Естественно, в таком случае надо оценить всю информацию.

3. Более простая оценка при маневрировании между полосами. Ситуация, когда сдающий экзамен, колесами одной стороны заезжает на сплошную линию, будет оцениваться как некритическая ошибка, сейчас - критическая.

На практике было замечено, что в разных городах и разных местах города полосы разной ширины, поэтому для объективности оценки задания объединяют.

4. Большие границы оценки медленной езды. Если сдающий экзамен человек едет слишком медленно там, где допустимая скорость больше 50 км/ч, ошибку будут фиксировать только тогда, когда без причины скорость будет не больше ем на 20 км/ч меньше максимально допустимой. До сих пор ошибка была, если скорость была на 15 км/ч ниже.

5. Экзаменатор сначала даст возможность исправить ситуацию, только тогда будет фиксировать ошибку. Будет дано 30 секунд на реакцию на предупреждение о неправильном использовании защит, например, если водитель не пристегнулся, мотоциклист неправильно надел защиту. Если в течение 30 секунд ошибка не будет исправлена, фиксируется ошибка.