Regitra предупреждает: не обновившие медстправку водители лишатся прав с начала года

Не всем людям просто воспользоваться современными технологиями и самостоятельно проверить, действительна ли их справка, но Т. Палюлис уверяет, что информацию о состоянии здоровья не предоставляют по телефону, поэтому таким людям придется обращаться за помощью к родственникам или посетить представителей компании Regitra. „Мы сотрудничаем со Службой регулирования связи и участвуем в проекте „Nei vienas nėra pamirštas“ (Никто не забыт), делаем презентации в Интернете, ходим в библиотеки, школы, где показываем и помогаем пожилым людям проверить эту информацию. Интерес большой, и нам действительно удалось найти несколько пожилых людей, которым нужно пройти медицинское обследование до нового года“, - говорит Т. Палюлис.