Regitra предупреждает: не обновившие медстправку водители лишатся прав с начала года

Regitra и полиция напоминают водителям, что без проверки здоровья и действительной справки о состоянии здоровья их водительские права будут приостановлены с 1 января, и они не смогут управлять автомобилем. „До 1 января медицинская справка о состоянии здоровья водителя не была связана со сроком действия водительского удостоверения, она требовалась при получении или замене водительского удостоверения. С 1 января пока действует водительское удостоверение, медицинская справка также должна быть действительна весь этот период“, - отметил Т. Палюлис.
Он сообщает, что узнать о сроке действия медицинской справки водители могут, зайдя на водительский портал страницы компании Regitra и идентифицировав себя через „электронные ворота власти“ или через публичный поиск, для чего потребуются персональный код и номер водительского удостоверения.
Не всем людям просто воспользоваться современными технологиями и самостоятельно проверить, действительна ли их справка, но Т. Палюлис уверяет, что информацию о состоянии здоровья не предоставляют по телефону, поэтому таким людям придется обращаться за помощью к родственникам или посетить представителей компании Regitra. „Мы сотрудничаем со Службой регулирования связи и участвуем в проекте „Nei vienas nėra pamirštas“ (Никто не забыт), делаем презентации в Интернете, ходим в библиотеки, школы, где показываем и помогаем пожилым людям проверить эту информацию. Интерес большой, и нам действительно удалось найти несколько пожилых людей, которым нужно пройти медицинское обследование до нового года“, - говорит Т. Палюлис.
Пара месяцев для проверки здоровья может показаться достаточным сроком, но представитель Regitra призывает не откладывать. „Так думают около 130 000 человек. Больше не нужно думать, а стоит поторопиться и сходить к врачам, чтобы проверить свое здоровье. Осталось совсем немного, и, судя по тому, что количество людей велико и приближается сезон простуд, то у нас могут возникнуть довольно большие проблемы, когда мы не успеем это сделать“, - предупреждает Т. Палюлис.
Кроме того, есть опасения, что некоторые водители могут предоставить поддельные справки. По словам Т.Палюлиса, информация поступает с портала E.sveikatos, а Regitra не оценивает работу врачей. „Мы получаем данные напрямую от E.sveikatos и не оцениваем, правильно ли выдана справка, это обязанность врача. Мы получаем сам факт и принимаем решение о действительности водительского удостоверения“, - говорит Т. Палюлис.
По его словам, чаще всего водители сталкиваются с нарушениями зрения, которые ограничивают их возможности вождения. Кроме того, при наличии онкологических или других сопутствующих заболеваний проверка здоровья водителей может занять больше времени, чем обычно. Т. Палюлис сообщил, что на этой неделе Regitra отправит предупреждающие сообщения водителям, у которых осталось 60 дней для прохождения медицинского осмотра. Это продолжится, и напоминание будет отправлено всем водителям, когда срок действия их медицинской справки истечет через два месяца.
„Очень важно оставить свои контакты на Vairuotojų portale (портале водителей). Мы не обязаны это делать, но мы настоятельно рекомендуем вам оставить контакты и согласие на получение информации от нас. После нового года мы сообщим вам, когда приближается срок, чтобы вы его не пропустили“, - обращается Т. Палюлис к водителям.
У тех, кто не пройдет проверку здоровья, будут приостановлены действия водительских прав, и водитель не сможет участвовать в дорожном движении. Как сообщает представитель компании Regitra, в этом случае необходимо лишь получить новую справку о состоянии здоровья. „Ничего дополнительно делать не нужно. Мы возьмем соответствующую информацию и автоматически восстановим действие вашего водительского удостоверения. Его не нужно будет менять и клиентам точно не нужно будет приходить. Самое главное – в медицинских учреждениях все сделать правильно“, – уверяет Т. Палюлис.