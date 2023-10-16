Regitra объявляет осеннюю распродажу номеров

 
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Numerio ženklai
Numerio ženklai
ФОТО: Regitros nuotr.

Regitra объявляет осеннюю распродажу номеров для автомобилей. 17 октября, с 17 ч. по интернету, а с 18 октября и в отделениях обслуживания клиентов можно выбрать полюбившуюся комбинацию по более низкой цене. Владельцев авто приглашают выбрать подходящий номер.

Как известно, водители необязательно могут брать номер, который выдают в порядке очереди, можно подобрать желаемую комбинацию букв или цифр. Можно выбирать из 4 групп, цены в которых от 75 до 500 евро. Во вторник около 2000 таких комбинаций можно будет купить за 39,99 евро (цена за один комплект).

Купить такие номера могут водители мотоциклов и прицепов. Здесь можно найти популярные комбинации, например, 001, 005, 007, 101, 333, 404, 555, 777, 999 и др.

Обращаем внимание на то, что некоторые номера были произведены давно, поэтому на них не будет литовского герба – Погони.

Осенняя распродажа номеров будет длиться с 17 октября до 14 ноября.

В интернете подходящий номер можно выбирать с 17 ч. 17 октября. Подробную информацию можно найти на сайте Regitra.

Номер можно заказать через пакомат или курьера.

Заказать номер могут и те, кто только планирует покупку транспортного средства. В таком случае Regitrа год бесплатно хранит номер в своем отделении.

На визит в отделение Regitra рекомендуется регистрироваться заранее.

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