Regitra ищет экзаменатора в Вильнюсе: какую зарплату предлагают

Зарплата составляет от 1600 до 1950 евро и зависит от того, участвует ли человек в дополнительном пенсионном накоплении. „На руки“ зарплата составляет больше 1200 евро. Кроме того, работнику будут выплачивать надбавку в размере до 20% за хороший результат, поэтому зарплата может составлять 1920–2340 евро „на бумаге“. Средняя зарплата экзаменатора в 2024 году составляла 2298 евро „на бумаге“.

Есть несколько требований к кандидатам: образование не ниже оконченной коллегии, опыт вождения автомобилей категории В не меньше 3 лет и безупречная репутация. Кандидат не должен был быть лишен права на вождение в последние 3 года. Также предпочтительно, чтобы кандидат владел хотя бы одним иностранным языком.