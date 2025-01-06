Regitra будет предоставлять индивидуальные консультации по телефону

Кроме того, после установки опции аутентификации по телефону работники получат доступ к конкретной ситуации клиента, истории заказов и уже совершенных действий. Ожидается, что это будет способствовать ускоренному решению вопросы клиентов.

„Надеемся, что это нововведение послужит двум целям, поскольку оно не только улучшит качество обслуживания клиентов, но и повысит эффективность работы команды. Когда у консультанта есть доступ к подтвержденной личности клиента, он может видеть конкретные данные, он может отвечать на запросы гораздо быстрее и эффективнее. А это напрямую связано с сокращением времени ожидания и более быстрым решением проблем“, — сказала руководитель колл-центра Ирена Зданавиче.