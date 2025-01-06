2025.01.06 12:49

Regitra будет предоставлять индивидуальные консультации по телефону

 
подтвердить личность можно будет через SMART-ID или эл. подписью
Аустея Паулаускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Regitra
Regitra
ФОТО: Karolina Gudžiūnienė | Elta

Regitra сообщает, что отныне она сможет предоставлять индивидуальные консультации по телефону лицам, подтвердившим свою личность с помощью приложения SMART-ID или электронной подписи.

Отмечается, что до сих пор из-за защиты персональных данных колл-центр Regitra мог предоставлять по телефону только информацию общего характера, однако ожидается, что теперь консультации станут более эффективными.

„Отныне за один звонок можно будет узнать, когда истекает срок действия вашего водительского удостоверения или почему была отклонена декларация о праве собственности на транспортное средство“, — рассказала руководитель отдела клиентского опыта и управления качеством Кристина Василевайте.

Как сообщает Regitra, клиентам, подтвердившим свою личность во время звонка, будут предоставлены данные из различных государственных реестров и информационных систем о водительских удостоверениях, регистрации транспортных средств, декларировании и передаче транспортных средств, заказе номерных знаков, заказе справок или заказе электронных услуг.

Кроме того, после установки опции аутентификации по телефону работники получат доступ к конкретной ситуации клиента, истории заказов и уже совершенных действий. Ожидается, что это будет способствовать ускоренному решению вопросы клиентов.

„Надеемся, что это нововведение послужит двум целям, поскольку оно не только улучшит качество обслуживания клиентов, но и повысит эффективность работы команды. Когда у консультанта есть доступ к подтвержденной личности клиента, он может видеть конкретные данные, он может отвечать на запросы гораздо быстрее и эффективнее. А это напрямую связано с сокращением времени ожидания и более быстрым решением проблем“, — сказала руководитель колл-центра Ирена Зданавиче.

В среднем в колл-центр Regitra ежемесячно поступает 35 000 звонков, среднее время консультации 2,5 минуты.

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