Регина четвертый год выращивает в Литве бананы: они вкуснее магазинных

„Мне подруга дала маленький росток. Банан сильно разрастается - не вверх, а вширь. Когда дома ему стало тесно, я перевезла его в школу, в которой работаю. Сейчас собираю второй урожай. И это уже второе растение, первое после урожая погибло.

Банан после того, как дает урожай, погибает. Я и раньше выращивала банан, но он не дал урожая“, – рассказала Регина Скудрицкене.

Бананы она выращивает четыре года: „У меня банан метровой высоты. Люди пишут, что у них больше, но мой метровый, и уже плодоносит“.