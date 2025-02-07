Регина четвертый год выращивает в Литве бананы: они вкуснее магазинных

„Мне подруга дала маленький росток. Банан сильно разрастается - не вверх, а вширь. Когда дома ему стало тесно, я перевезла его в школу, в которой работаю. Сейчас собираю второй урожай. И это уже второе растение, первое после урожая погибло.
Банан после того, как дает урожай, погибает. Я и раньше выращивала банан, но он не дал урожая“, – рассказала Регина Скудрицкене.
Бананы она выращивает четыре года: „У меня банан метровой высоты. Люди пишут, что у них больше, но мой метровый, и уже плодоносит“.
„После того как растение увядает из корня вырастает новое. Этому три года, оно дало урожай. Первый зацвел летом, в конце июня, а урожай был к Новому году. Этот зацвел 4 ноября, сейчас зреют бананчики. Может, к Пасхе поспеют“, – сказала собеседница.
По ее словам, домашние бананы меньше магазинных, размером с палец, но они намного слаще.
„Сейчас банан выпустил четыре отростка. Оставлю большой, остальные отделю. Я уже многим раздала бананы, но у людей они не дали плодов. У банана много листьев, появляются один за другим, а потом - глядишь, и цветок появился“, – прибавила Регина.
Она сказала, что поливает банан обычной водой и ничем не подкармливает.
Единственное, в чем нуждается банан - это тепло: „Когда-то у меня было одно растеньице, я отвезла его в усадьбу, зимой там выше 0, где-то 5 градусов, но растение замерзло. Нужно тепло, в школе температура подходящая“.