Редкий природный процесс: Балтийское море стало пополняться соленой водой

"Такое сочетание условий встречается относительно редко. Поэтому крупные притоки в Балтийское море относительно редки. Поскольку эта вода более соленая и плотная, она опускается и проходит в Балтийское море через нижние слои, и, по мере вентиляции, обновляется. Более соленая и плотная вода опускается вниз, и содержания кислорода в ней достаточно. Так вентилируется часть глубоководных вод Балтийского моря, в каком-то смысле, восстанавливается", — заключает Скудра.

Крупные притоки важны для экосистемы Балтийского моря. В самых глубоких слоях, где вода обычно не смешивается, наблюдается недостаток кислорода. Поэтому отдельные районы на Балтике называют мертвыми.

"Жизнь может существовать, когда есть кислород. Это касается и организмов, обитающих на дне, в морских отложениях. Можно говорить о восстановлении какого-то вида жизни в регионах моря, где раньше был истощен кислород. Следовательно, все остальные биологические или химические процессы, где необходим кислород, снова могут возобновиться", - говорит ученый.