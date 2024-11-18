Ребенок оказался в реанимации, а мать столкнулась с кошмаром: ответ социальной службы шокировал

Расма сказала, что звонила в службу по правам ребенка, где ей сказали, что она должна искать няню. Если же она оставит ребенка одного, ее включат в группу социального риска и полгода будут регулярно проверять.
„Я нормальная мать, не пью, по ночам нигде не хожу, не вхожу в число асоциальных людей, но они сказали мне, что если служба найдет, где мне временно оставить ребенка, то меня включат в такую группу риска. Почему?“, – вопрошала женщина.
Расма несколько дней металась между домом и больницей, поскольку у соседки второго ребенка могла оставить лишь ненадолго.
„Два дня мне пришлось выкручиваться из ситуации. Почему не помогли?“, – удивлялась женщина.
Она написала жалобу, но ответа пока не получила. Тогда она позвонила в службу еще раз и сказала, что запишет разговор. После этого консультант дала ей другой ответ.
„Если следовать закону, то ребенка с 6 лет на некоторое время можно оставить дома одного“, – сказала специалист по правам ребенка. Расма спросила, можно ли оставить ребенка без присмотра на некоторое время ночью?
„Время суток не указано“, – ответила специалист.
На вопрос, а как быть, если родители работают ночью, а соседи напишут жалобу, что ребенка оставляют ночью одного, специалист ответила, что все зависит от того, были ли нарушены интересы ребенка.
Расма сказала, что ей говорили, что за то, что она оставит ребенка одного, ее включат в какую-то группу риска.
„Сейчас вы мне говорите другое, так как все обстоит на самом деле?“, – вопрошала она.
„Мы - консультанты. Мы не можем оценить вашу ситуацию, можем лишь предположить, что будет“, – ответила специалист.
Она также заметила, что неважно, что родители живут отдельно, отец обязан заботиться о детях. За несогласие, его ждет административная ответственность. Если никто не помогает и выхода нет, служба инициирует временную опеку.
„Во-первых, мы смотрим, кто из близких может позаботиться о ребенке. Если таких нет, тогда обращаемся к дежурным опекунам или к специалистам кризисного центра или же обращаемся в дом опеки. Смотрим, что может предложить муниципалитет“, – сказала представитель Государственной службы по правам ребенка Эвелина Фирайте-Рилишкене.
Дочь Расмы уже выписали из больницы. Расма на больничном и сама смотрит за детьми. Однако, по ее словам, она не представляет, что делать, если кто-то из дочерей попадет в больницу.
„Звонить еще раз, если приехать сложно. Можно обращаться и в территориальное отделение, и в методический отдел администрации, даже звонить по линии помощи детям“, – заверила Фирайте-Рилишкене.