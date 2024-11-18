Ребенок оказался в реанимации, а мать столкнулась с кошмаром: ответ социальной службы шокировал

Расма сказала, что звонила в службу по правам ребенка, где ей сказали, что она должна искать няню. Если же она оставит ребенка одного, ее включат в группу социального риска и полгода будут регулярно проверять.

„Я нормальная мать, не пью, по ночам нигде не хожу, не вхожу в число асоциальных людей, но они сказали мне, что если служба найдет, где мне временно оставить ребенка, то меня включат в такую группу риска. Почему?“, – вопрошала женщина.

Расма несколько дней металась между домом и больницей, поскольку у соседки второго ребенка могла оставить лишь ненадолго.

„Два дня мне пришлось выкручиваться из ситуации. Почему не помогли?“, – удивлялась женщина.