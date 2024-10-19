Реальность: часть жителей Литвы не может купить детям даже ботинки

„Выть может кто-то может отдать ботинки 41 размера подростку? Он свои сносил, а на новые в ближайшее время нет денег“, – пишут люди в социальных сетях.
Глава „Продовольственного банка“ Симонас Гурявичюс сказал, что эти проблемы обостряются с началом учебного года или в начале отопительного сезона. Работники организации часто слышат истории о том, что ради того, чтобы сэкономить деньги на какие-то вещи семьи просят помощи продуктами.
„Поскольку мы каждый день видим этих людей, общаемся с ними, мы видим, что по мере приближения отопительного сезона и любого нового сезона у людей появляются дополнительные расходы, потребность в еде возрастает. Например, сегодня в Вильнюсе дополнительно раздавали только хлеб, он остался с прошлого дня, но утром все равно пришли 200 человек.
Когда у людей есть дополнительные расходы, им приходится выбирать – платить за коммунальные услуги или покупать еду, лекарства. „Продовольственный банк“ для многих - это то место, где можно бесплатно получить хлеб, чтобы отложить деньги на необходимое“, – сказал он.
Директор Национальной ассоциации сети организаций по снижению уровня бедности Айсте Адомавичене также заметила, что существует проблема сезонности.
„Но если смотреть глобально, то показатели риска бедности не меняются уже много лет. Не произошло и какой-то разницы с момента, когда страна вступила в Евросоюз.
Мы можем подробнее рассматривать статистику и анализировать уровень нищеты. Можем анализировать проведенные зимой опросы, – мы спрашивали, достаточно ли у людей денег на одежду, содержание жилья. Видим, что прошлой зимой тоже были вызовы“, – заметила она.
„Когда перед сентябрем приходят люди, они радуются продуктам. Говорят, что на сэкономленные деньги купят детям все необходимое к школе. Еще один момент – neне все охотно идут на откровенность, но часто говорят: если бы не эта помощь, они не могли бы себе позволить купить какую-то одежду.
Другие говорят, что сейчас смогут пойти в аптеку. Это значит, что если бы не продукты, они бы не купили себе лекарства“, - сказал Гурявичюс.
Адомавичене заметила, что по данным ЕС, который ежегодно проводит исследование, каждый 7 житель Литвы не может позволить себе достаточно продуктов или не может позволить себе купить качественные продукты.
„Это значит, что человек не может позволить себе каждый второй день есть мясо, рыбу или какое-то вегетарианское блюдо. Мы видим, что реальная ситуация ухудшилась. Конечно, с наступлением отопительного сезона все становится только хуже“, - сказала она.
Координатор программы Мальтийцев Западного региона Эугения Дамулите заметила, что из-за роста цен на продукты стало больше голодных детей.
„В течение года работники центра замечают, что дети в дневные центры приходят голодны. Родители говорят, что рады тому, что в центре дети учатся готовить и могут поесть теплой еды, поскольку дома она не всегда есть.
Что касается одежды/обуви – мы заметили, что семьи с удовольствием принимают подарки - одежду и обувь. Особенно сложно одиноким родителям“, - сказала Дамулите.
Адомавичене заметила, что пенсии растут, но все равно у пенсионеров небольшие доходы.
Она сказала, что особенно сложной ситуация остается в регионах, поскольку рабочих мест там немного, а жить людям надо.
„В деревнях риск нищеты выше. Доходы там у людей меньше, работу найти нелегко. Иногда сотня людей претендует на одно место. В Вильнюсе такое представить себе трудно, – здесь нужны неквалифицированные работники, их тяжело найти. Проблемы в крупных городах и в регионах разные“, – заметила она.
Социолог профессор Римвидас Лазутка сказал, что те люди, которые просят ботинки или какие-то другие вещи, оказались в глубокой нищете.
„В Литве на грани бедности, по разным данным, около 20% жителей. Правда, это количество постоянно меняется, надо сказать, что у нас есть данные за 2022 год.
В этом году исследовали данные за 2023 год, пока результаты исследования огласке не предают. Долгое время бедность была на уровне 23%, 21%, 22% и т.д. Это пятая часть жителей“, – пояснил профессор.
Он заметил, что очень много бедствующих людей среди пенсионеров.
„Уровень бедности в этой группе не 20%, а около 40%. Особенно сложно пожилым женщинам, у них пенсии меньше, продолжительность жизни больше. Пенсии вроде повышают, но недостаточно, по сравнению с ростом зарплат“, - сказал Лазутка.
Он сказал, что сложно прожить и одиноким родителям, чаще всего это одинокие матери.
„В этой группе риск бедности 50%. Значит, каждая вторая. Кроме того, с бедностью сталкиваются инвалиды и безработные, в этой группе риск бедности составляет 50%. Риск возрастает, когда, к примеру, мать-одиночка лишается работы“, - заметил Лазутка.
Он напомнил, что средняя пенсия в Литве до сих пор ниже, чем установленный уровень нищеты (600 евро).
„Минимальная зарплата „на руки“ сейчас немного выше уровня нищеты, но ненамного“, - сказал Лазутка.
Правда, он заметил, что людей, которые просят помощи вещами, меньше 20%. По его подсчетам, таких людей может быть 8-10%
Лазутка критиковал установленные данные по базе абсолютного риска бедности, ведь с этой точки зрения, человека считают каким-то животным, которому надо лишь поесть и одеться.
Я считаю, что человек жив не только калориями. В развитых странах бедными считают тех, кто не может участвовать в общественных мероприятиях и видах деятельности. Если человек хотя бы раз в месяц не может сходить в кино или у него нет смартфона, нет интернета“, - оценил профессор.