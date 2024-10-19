Реальность: часть жителей Литвы не может купить детям даже ботинки

„Поскольку мы каждый день видим этих людей, общаемся с ними, мы видим, что по мере приближения отопительного сезона и любого нового сезона у людей появляются дополнительные расходы, потребность в еде возрастает. Например, сегодня в Вильнюсе дополнительно раздавали только хлеб, он остался с прошлого дня, но утром все равно пришли 200 человек.

Глава „Продовольственного банка“ Симонас Гурявичюс сказал, что эти проблемы обостряются с началом учебного года или в начале отопительного сезона. Работники организации часто слышат истории о том, что ради того, чтобы сэкономить деньги на какие-то вещи семьи просят помощи продуктами.

„Выть может кто-то может отдать ботинки 41 размера подростку? Он свои сносил, а на новые в ближайшее время нет денег“, – пишут люди в социальных сетях.

Мы можем подробнее рассматривать статистику и анализировать уровень нищеты. Можем анализировать проведенные зимой опросы, – мы спрашивали, достаточно ли у людей денег на одежду, содержание жилья. Видим, что прошлой зимой тоже были вызовы“, – заметила она.

„Но если смотреть глобально, то показатели риска бедности не меняются уже много лет. Не произошло и какой-то разницы с момента, когда страна вступила в Евросоюз.

Когда у людей есть дополнительные расходы, им приходится выбирать – платить за коммунальные услуги или покупать еду, лекарства. „Продовольственный банк“ для многих - это то место, где можно бесплатно получить хлеб, чтобы отложить деньги на необходимое“, – сказал он.

„Когда перед сентябрем приходят люди, они радуются продуктам. Говорят, что на сэкономленные деньги купят детям все необходимое к школе. Еще один момент – neне все охотно идут на откровенность, но часто говорят: если бы не эта помощь, они не могли бы себе позволить купить какую-то одежду.

Другие говорят, что сейчас смогут пойти в аптеку. Это значит, что если бы не продукты, они бы не купили себе лекарства“, - сказал Гурявичюс.

Адомавичене заметила, что по данным ЕС, который ежегодно проводит исследование, каждый 7 житель Литвы не может позволить себе достаточно продуктов или не может позволить себе купить качественные продукты.