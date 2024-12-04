Реальная история об аренде квартиры в Вильнюсе по цене не больше чем за 500 евро

Автор статьи пока еще арендует жилье, хотя живет в Вильнюсе почти 10 лет. Сначала она арендовала комнату за 150 евро, потом комнату за 260 евро, потом однокомнатную квартиру за 375 евро, потом с другом арендовала квартиру за 600 евро (по 300 евро с каждого), за последнюю квартиру пара платила 700 (по 350 евро). Все суммы указаны без коммунальных расходов.

Конечно, это статистика, которая не показывает проблему доступности жилья. В среднем для покупки жилья в Литве требуется 6, в Вильнюсе 7 годовых зарплат. В Дании, по данным 2022 года, достаточно 5 годовых зарплат, а в Бельгии - 4,3.

На Западе люди обычно арендуют жилье: в Германии в таком жилье живут 53% жителей, в Австрии - 49%, в Дании - 40%.

Больше всего собственного жилья было у жителей следующих стран: Румынии (95%), Словакии (93%), Хорватии (91%), Венгрии (90%) и Литвы (89%).

По данным Eurostat, в 2022 году собственное жилье было у 69% всех жителей ЕС, 31% – снимал квартиры.

Литовцы на фоне жителей других стран Евросоюза отличаются тем, что чаще покупают жилье, чем снимают.

И такой вариант с коврами был не один. Некоторые квартиры выглядели так, будто из них несколько минут назад вынесли почившую в Бозе бабушку , а ее родственники решили не откладывать дела в долгий ящик и сразу сдать квартиру.

Это квартиры с советским интерьером, которые никогда не видели ремонта. На фото была видна мебель, которой место на свалке или в музее. Была и двухкомнатная квартира в Юстинишкес за 475 евро с коврами на стенах.

После того как отношения с партнером расстроились, пришлось искать отдельное жилье. Пожелание было такое - ближе к центру по цене не больше 500 евро плюс коммунальная плата.

Автор подобрала 10 подходящих вариантов. В некоторых объявлениях указывалось, что „надо платить налог за посредничество“. Значит, деньги придется платить брокеру.

Выяснилось, что в обычное время (не в августе-сентябре) за 500 евро можно снять отдельную однокомнатную квартиру (до 30 кв. м) в новом доме, недалеко от центра, или подальше от центра, но уже двухкомнатную квартиру в реновированном доме.

В начале октября появились неплохие варианты. Оказывается, в сентябре было время студентов, арендодатели старались поживиться за счет съезжающихся в столицу из провинции молодых людей и девушек.

Жаль, ведь некоторые квартиры были такими, что на самом деле из них достаточно было выбросить всю старую мебель, секции с сервизами, ковры брежневских времен и они превратились бы в приличное жилье. Конечно, не за 500 евро.

Было решено, если квартира нравится, можно заплатить и „за воздух“.

Я конечно все понимаю, пишет автор, но я не заплачу, а Юргис из Вилкавишкиса заплатит. Получается абсурдная ситуация.

Микочюнас сказал, что только сами арендаторы виноваты в том, что такая плата существует, поскольку соглашаются ее платить.

Брокер Мантас Микочюнас уже говорил Delfi, что такие налоги взимают брокеры „не самого высокого класса“, которые так пытаются подзаработать, поскольку не умеют продавать услуги владельцу жилья.

Есть, правда, вопрос, почему платить должен арендатор? С каких пор в магазине надо платить не только за свои покупки, но и за покупки того, кто стоит перед вами.

В указанный день ответил тот же брокер и пообещал, что его коллега перезвонит. И так два дня подряд. Снова ответ - брокер заболел. О квартире по-прежнему ничего сказать не могут, но перезвонят и назначат время осмотра. Оказывается, в квартире еще живет арендатор, надо подстраиваться под него.

Был еще один вариант с платок посреднику. Однако тут брокер никакую информацию не смог предоставить: он подменял больного коллегу. Сказал позвонить в другой день, когда коллега вернется. Точно он знал лишь одно – плата за посредничество 400 евро. Красота.

Первый вариант с платой посреднику в размере 300 евро. За час до встречи с брокером появилось нехорошее предчувствие. Женщина позвонила брокеру и узнала, что он про нее забыл. Кто-то уже осмотрел квартиру и собирается ее арендовать. Так вот, оказывается, предупреждать потенциального клиента не собирались.

Естественно, никто не перезвонил. Пришлось перезванивать через неделю, было назначено время.

Квартира понравилась. Но человек, которому надо было платить 400 евро за посредничество, по-прежнему ничего о ней не мог сказать, пришлось расспрашивать арендатора.

И за что платить 400 евро? Не перезванивают, неделю не могут согласовать время осмотра, не знают ничего о квартире, а к деньгам тянут свои руки.

После осмотра брокера спросили, выпишет ли он счет-фактуру на 400 евро. Он ответил - да, только тогда сумма уже будет больше.

После этого пришлось столкнуться не только с непонятными брокерами, но и со странными владельцами квартир.