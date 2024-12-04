Реальная история об аренде квартиры в Вильнюсе по цене не больше чем за 500 евро

Литовцы на фоне жителей других стран Евросоюза отличаются тем, что чаще покупают жилье, чем снимают.
По данным Eurostat, в 2022 году собственное жилье было у 69% всех жителей ЕС, 31% – снимал квартиры.
Больше всего собственного жилья было у жителей следующих стран: Румынии (95%), Словакии (93%), Хорватии (91%), Венгрии (90%) и Литвы (89%).
На Западе люди обычно арендуют жилье: в Германии в таком жилье живут 53% жителей, в Австрии - 49%, в Дании - 40%.
Конечно, это статистика, которая не показывает проблему доступности жилья. В среднем для покупки жилья в Литве требуется 6, в Вильнюсе 7 годовых зарплат. В Дании, по данным 2022 года, достаточно 5 годовых зарплат, а в Бельгии - 4,3.
Автор статьи пока еще арендует жилье, хотя живет в Вильнюсе почти 10 лет. Сначала она арендовала комнату за 150 евро, потом комнату за 260 евро, потом однокомнатную квартиру за 375 евро, потом с другом арендовала квартиру за 600 евро (по 300 евро с каждого), за последнюю квартиру пара платила 700 (по 350 евро). Все суммы указаны без коммунальных расходов.
После того как отношения с партнером расстроились, пришлось искать отдельное жилье. Пожелание было такое - ближе к центру по цене не больше 500 евро плюс коммунальная плата.
Поиски начались с сентября. В круг районов вошли - Старый город, Шнипишкес, Науяместис, Жверинас, Северный городок, Жирмунай, Каролинишкес, Пилайте, Шешкине, Балтупяй, Юстинишкес, Антакальнис.
Первые попытки - просто трагедия, по цене до 500 евро предлагались ужасные варианты.
Это квартиры с советским интерьером, которые никогда не видели ремонта. На фото была видна мебель, которой место на свалке или в музее. Была и двухкомнатная квартира в Юстинишкес за 475 евро с коврами на стенах.
И такой вариант с коврами был не один. Некоторые квартиры выглядели так, будто из них несколько минут назад вынесли почившую в Бозе бабушку , а ее родственники решили не откладывать дела в долгий ящик и сразу сдать квартиру.
Жаль, ведь некоторые квартиры были такими, что на самом деле из них достаточно было выбросить всю старую мебель, секции с сервизами, ковры брежневских времен и они превратились бы в приличное жилье. Конечно, не за 500 евро.
В начале октября появились неплохие варианты. Оказывается, в сентябре было время студентов, арендодатели старались поживиться за счет съезжающихся в столицу из провинции молодых людей и девушек.
Выяснилось, что в обычное время (не в августе-сентябре) за 500 евро можно снять отдельную однокомнатную квартиру (до 30 кв. м) в новом доме, недалеко от центра, или подальше от центра, но уже двухкомнатную квартиру в реновированном доме.
Автор подобрала 10 подходящих вариантов. В некоторых объявлениях указывалось, что „надо платить налог за посредничество“. Значит, деньги придется платить брокеру.
Есть, правда, вопрос, почему платить должен арендатор? С каких пор в магазине надо платить не только за свои покупки, но и за покупки того, кто стоит перед вами.
Брокер Мантас Микочюнас уже говорил Delfi, что такие налоги взимают брокеры „не самого высокого класса“, которые так пытаются подзаработать, поскольку не умеют продавать услуги владельцу жилья.
Микочюнас сказал, что только сами арендаторы виноваты в том, что такая плата существует, поскольку соглашаются ее платить.
Я конечно все понимаю, пишет автор, но я не заплачу, а Юргис из Вилкавишкиса заплатит. Получается абсурдная ситуация.
Было решено, если квартира нравится, можно заплатить и „за воздух“.
Правда, уже после первого звонка стало ясно - „ставка“ увеличилась, агенту придется платить 300–400 евро.
Первый вариант с платой посреднику в размере 300 евро. За час до встречи с брокером появилось нехорошее предчувствие. Женщина позвонила брокеру и узнала, что он про нее забыл. Кто-то уже осмотрел квартиру и собирается ее арендовать. Так вот, оказывается, предупреждать потенциального клиента не собирались.
Был еще один вариант с платок посреднику. Однако тут брокер никакую информацию не смог предоставить: он подменял больного коллегу. Сказал позвонить в другой день, когда коллега вернется. Точно он знал лишь одно – плата за посредничество 400 евро. Красота.
В указанный день ответил тот же брокер и пообещал, что его коллега перезвонит. И так два дня подряд. Снова ответ - брокер заболел. О квартире по-прежнему ничего сказать не могут, но перезвонят и назначат время осмотра. Оказывается, в квартире еще живет арендатор, надо подстраиваться под него.
Естественно, никто не перезвонил. Пришлось перезванивать через неделю, было назначено время.
Квартира понравилась. Но человек, которому надо было платить 400 евро за посредничество, по-прежнему ничего о ней не мог сказать, пришлось расспрашивать арендатора.
И за что платить 400 евро? Не перезванивают, неделю не могут согласовать время осмотра, не знают ничего о квартире, а к деньгам тянут свои руки.
После осмотра брокера спросили, выпишет ли он счет-фактуру на 400 евро. Он ответил - да, только тогда сумма уже будет больше.
После этого пришлось столкнуться не только с непонятными брокерами, но и со странными владельцами квартир.
Лофт в Науяместисе. На фото вариант был нормальный. Только одна знакомая сказала, что часто видит это объявление, там часто меняются арендаторы, значит, с квартирой что-то не так.
Оказалось, что проблемы не с квартирой, а с хозяйкой. Во время звонка сразу же посыпались инструкции - того нельзя, этого нельзя и т.д. Еще никто квартиру не берет, а уже масса требований.
А вопрос был один: если квартира подойдет, можно ли в нее въехать через две недели?
Женщина сразу ответила: нет, мне надо заработать, хочу сдать как можно скорее. ОК, значит, нам не по пути.
Самое смешное, что через две недели квартира еще пустовала. Как и через месяц. Видно, ищут человека, который въедет сразу, а квартира пустует два месяца. Сейчас ее уже нет. Удачи арендатору.
Еще одна странная женщина пыталась сдать квартиру вместе со своими вещами – сервизами, книгами, куклами. Хозяйка сказала, что ей некуда девать эти вещи, поэтому они останутся в квартире. И речь идет о квартире площадью 34 кв. м, где места для вещей практически нет.
В квартире были и два компьютерных кресла, но не было стола. Оказалось, и они должны тут остаться, хозяйке некуда их девать. Мне предложили сдать их на склад, если мешают. Ура – за 500 евро арендуешь не квартиру, а склад ее хозяев.
Удалось-таки найти подходящий вариант за 500 евро и без посредника, в новом доме. Рядом с центром. Ура.
P.S. Мы можем наконец-то перестать платить брокерам за услугу, которую не заказывали?