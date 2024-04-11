Реакция на заявления известного врача: нет ни болезни "аутизм", ни эпидемии

Глава ассоциации Лина Сасмаускене сказала, что расстройства аутистического спектра – это расстройство развития, обусловленное различиями в мозгу и отличающееся сложностями с социальным общением и повторяющимися моделями поведения.
"Иногда используют понятие "эпидемия аутизма", но ученые говорят, что такого феномена нет", - сказала она.
По словам Саснаускене, аутизм связан с нетипичным развитием мозга, которое зависит от генетики и внешних факторов: "Предполагают, что в 85–90% случаях основные причины расстройств аутистического спектра неизвестны, и нет одной причины, обуславливающей появление аутизма. На Западе уже много лет выделяют много средств на исследования аутизма (в США в 2020 г выделили больше 314 млн. долларов), однако, вероятно, причину аутизма вряд ли найдут в генетике или окружении, скорее всего, его обуславливают оба этих фактора.
Важно подчеркнуть и то, что аутизм - не болезнь, им не болеют.
Однако, по словам Саснаускене, в обществе часто говорят – если это состояние включено в Международную классификацию болезней, значит это болезнь.
"Однако в Литве, США, в Европе используют разные классификации болезней, поэтому у нас у аутизма есть код, а в странах, использующих американскую систему DSM-5, этого нет, как нет и деления аутизма на разные виды (...). Итак, аутизм сам по себе - это не болезнь, у нас нет цели вылечить человека с аутизмом, цель - помочь ему понять окружающий его мир и жить в нем, а задача общества - получить информацию о расстройствах аутистического спектра и принять их", - сказала Саснаускене.
Напомним, что профессор Урбонас на конференции сказал, что "болезнь" аутизм страшнее чем пандемия коронавируса. По его словам, никто точно не знает, почему появляется аутизм, но предполагают, что это связано с использование экранов. Эти высказывание врача вызвало бурную реакцию.
По словам Саснаускене, Литовская ассоциация аутизма прилагает массу усилий, чтобы жизнь детей с аутизмом и их родителей во всех смыслах стала лучше, качественнее, без выдумок, стигмы и дискриминаций. Ассоциация добивается, чтобы мы все проявляли больше эмпатии и были более открытыми к разным людям.