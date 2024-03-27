Реакция на предложение министерства сносить старые дома: реновация проходит не так, как хотелось бы

Однако сосед Раймундаса Пранас – против таких перемен. "Это глупости. Где люди будут жить, если снесут их дома?", – вопрошал он.

"Есть вопросы: двери, пороги прогнили – идешь, они прогибаются. Говорят, что поменяют", – сказал он.

Вильнюсец Раймондас живет в доме, построенном в советское время. В доме уже меняли сантехнику, окна и двери в коридорах, но еще есть что менять.

"Есть здания в Литве , которые надо сносить: это либо дома после пожара, либо те, которые десятилетиями пустовали", – сказал министр Симонас Гентвилас .

Сейчас будут искать подрядчика, который подсчитает, сколько будут стоить работы.

"Приехали владельцы 26 квартир, все проголосовали – 25 за и один - против", – сказал председатель жилтоварищества Viršuliškės Григорий Снежко.

Окна заколочены, дом охраняется, так сейчас выглядит горевший 5-этажный дом в Виршулишкес. Но вскоре дом отстроят.

Министр сказал, что советские дома останутся, а сносить будут еще более старые дома, построенные при царе. Он признал, что решать, что сносить, а что нет - будет муниципалитет.

"Требуется согласие 100% жителей", – сказал Гентвилас.

"Конституция защищает частную собственность, поэтому насильно людей выселить не смогут. Да и будет ли столько денег, чтобы на месте старых домов построить совершенно новые?сказал глава Строительной ассоциации Далюс Гедвилас.

По словам министра Гентвиласа, о том, где будут жить люди во время строительство.

"Может, придется разрешить строить более высокие дома, чтобы привлечь инвестиции, чтобы строили не только за счет денег жителей, но и за деньги инвесторов", – сказал министр.