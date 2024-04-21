РДК, Белгород, теракт в Москве и летнее наступление России: экс-глава ГУР рассказал об ожидаемых военных событиях этого года

– Прежде всего, это свидетельствует о том, что сегодня у России нет надежной повсеместной системы противовоздушной обороны. Обеспечить защиту по всей территории России, в том числе в промышленности, в экономике, нефтеперерабатывающей и газовой сфере невозможно.

Дроны преодолевают тысячи километров, но есть и те дроны, которые запускаются с территории России. ГУР, СБУ достигла новых возможностей для ударов по российской территории. Это перевод новой формы асимметричной войны, к которой путинский режим не готов. И Путин пытается даже с помощью влияния на наших западных партнеров и очередным запугиванием применением ядерного оружия такие удары остановить. Но Запад уже начинает понимать, что одержать победу на поле боя для Украины будет крайне сложно без такого асимметричного ответа – того, что лишает Путина возможностей пополнять свой военный бюджет за счет вот нефтегазовых предприятий.