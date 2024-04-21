РДК, Белгород, теракт в Москве и летнее наступление России: экс-глава ГУР рассказал об ожидаемых военных событиях этого года

– В Белгородской области проходила военная операция, в которой были задействованы российские добровольческие подразделения легион "Свободы России", РДК, Сибирский батальон. Какой была цель этой операции? Чего им удалось достичь?
– Я начну с того, что сегодня в тех условиях, в которых мы находимся при недостатке оружия, зависимости от наших западных партнеров, в том числе финансовой поддержки Украины, для нас становятся главными асимметричные методы ведения боевых действий. Есть линия соприкосновения по украинской территории, где ведутся основные бои.
Второй наш фронт – диверсионный, который был открыт на территории России. Туда входят так называемые "дроновые санкции" (удары дронами по российским НПЗ). Это наш эффективный ответ по санкциям, которые приняты в кабинетах Европейского Союза, Соединенных Штатов, но до сих пор не являются достаточно эффективными.
Но наиболее болезненным для режима Путина является третий фронт, открытый на территории России. По сути, появились возможности для российской вооруженной политической оппозиции против режима Путина. Если либеральная позиция находится в Европе, за рубежом, то другие представители активной российской оппозиции готовы защищать интересы народа России с оружием против режима Путина.
– Это продолжение прошлогодней операции РДК и "Легиона Свободы".
– По сути расширяется линия соприкосновения, не так как считал Путин в 550 км, а 3500 километров по всей российско-украинский границе. И для нас это важно, потому что неудавшийся марш Евгения Пригожина показал – не все россияне поддержат Путина. И для настоящей активной российской оппозиции понятно: победить Путина вычеркиванием фамилий на выборах невозможно. Это диктаторский режим, который может быть свергнут в настоящем с помощью оружия.
И мне кажется, дальнейшее развитие России зависит от событий в Украине. Украинцы должны стать провайдером демократических изменений РФ, то есть свержением диктаторского путинского режима. И в этом плане безусловную роль должны сыграть созданное на территории Украины российское РДК и "Легион Свободы". Российская либеральная оппозиция должна их признать как часть своей непосредственной оппозиции.
– Очень показательно, что проходили довольно жесткие бои, и приграничное российское село Козинку российские войска почти разрушили. Тактика россиян — полное уничтожение даже своих поселков?
– Тактика россиян понятна. Путин никого не жалеет: ни своих олигархов, ни денег на эту войну, ни самих россиян – сколько на войне уже погибших жителей РФ. Поэтому для него еще один населенный пункт вообще не та цена, на которую диктатор способен. Так он защищается, потому что больше всего боится, что в России восстанут против него.
И он будет делать все возможное и невозможное, чтобы не допустить вооруженного восстания. Допускаю, что по этому вопросу у Путина существуют определенные договоренности с Западом, чтобы ограничить "СВО" и возможности ее переброски на территорию Европы. Вероятно, самый большой страх западного мира, что ход событий станет неконтролируемым и произошла Третья Мировая война с применением ядерного оружия. Возможно, пользуясь этими страхами Путин выставил свои условия перед Западом. Я думаю, однажды все узнают о таких договоренностях.
– Интересно, что когда произошел теракт в московском "Крокус", россияне стали привязывать террористов к РДК. В ночь события российское издание "Коммерсант" написало про это заметку.
– Кремль на самом деле хотел скомпрометировать РДК в глазах населения России, показать, что это террористы, которые "уничтожают мирное население". Но дезинформация была быстро разоблачена с помощью ЕС и американских партнеров. Информация относительно "ИГИЛ К", планирующих провести террористический акт на территории России была известна в начале марта.
Задача Путина максимально воспользоваться последствиями теракта, скомпрометировать РДК и поставить ответственность на Украину. Так россияне пытаются максимально выжать от поражения, которое в очередной раз потерпели российские спецслужбы по защите мирного населения.
– Есть версия, что ФСБ сознательно допустили этих террористов в зал и пыталось их контролировать, но "что-то пошло не так".
– Мне кажется странным неспособность российских спецслужб не разоблачить или наоборот желание иметь контролируемый теракт, который был бы выгодным для проведения информационной операции как внутри страны, так и компрометация Украины извне. Заявления и попытки сказать, что это украинский след – своего рода "переход Рубикона, красной линииР, который "оправдывают" любые дальнейшие жестокие меры режима Путина. Не только мобилизация общества в РФ, а до нарушения любых условий ведения войны на территории Украины.
– Вы упомянули о наших "дроновых санкциях" по НПЗ. Некоторые дроны преодолели расстояние 1000 км. Насколько это чувствительно для россиян?
– Прежде всего, это свидетельствует о том, что сегодня у России нет надежной повсеместной системы противовоздушной обороны. Обеспечить защиту по всей территории России, в том числе в промышленности, в экономике, нефтеперерабатывающей и газовой сфере невозможно.
Дроны преодолевают тысячи километров, но есть и те дроны, которые запускаются с территории России. ГУР, СБУ достигла новых возможностей для ударов по российской территории. Это перевод новой формы асимметричной войны, к которой путинский режим не готов. И Путин пытается даже с помощью влияния на наших западных партнеров и очередным запугиванием применением ядерного оружия такие удары остановить. Но Запад уже начинает понимать, что одержать победу на поле боя для Украины будет крайне сложно без такого асимметричного ответа – того, что лишает Путина возможностей пополнять свой военный бюджет за счет вот нефтегазовых предприятий.
– Сейчас россияне расшатывают эту историю о "захвате Харькова, Одессы, Николаева", хотя военные эксперты до сих пор скептически к этому относятся. Как, на ваш взгляд, это также элемент запугивания?
— Я бы сказал, что мы всегда должны оценивать худший сценарий. Худший вариант – пропустить тот момент, когда Россия сможет подготовить необходимый резерв, его провести, полностью вооружить, и потом он будет применен на кризисных или определенных угрожающих направлениях уже непосредственно на территории Украины.
Россияне сегодня действительно готовят за Уралом определенные резервы и пытаются делать это скрыто. Но сегодня наши возможности, возможности западных партнеров позволяют вовремя разоблачать, получать информацию о количестве этих резервов, их времени подготовки и затем в дальнейшем переброске на территорию Украины. То есть эти угрозы не являются безосновательными, но момент неожиданности не проходит.
И понятно, что в то же время, пока россияне готовятся, мы закрываем проблемные вопросы с поставками артиллерийских патронов или боеприпасов для систем залпового огня, таких как HIMARS. Понятно, что в ближайшее время завершится подготовка наших пилотов на F16.
То оборудование и оружие, которое также будет использоваться с помощью F16, будет иметь решающее значение для противодействия угрозам по российскому наступлению. Поэтому нам есть чем отвечать. Мы тоже понимаем, какие вызовы, которые могут видеть перед собой в ближайшие несколько месяцев.