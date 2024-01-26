Развлекательные и познавательные мероприятия на ближайшие дни

Вильнюс
В Вильнюсе проходит традиционный Фестиваль света. Фестиваль будет проходить каждый день до 28 января с 18.00 до 23.00 ч. В программе фестиваля света — 20 объектов современного искусства: 15 новых инсталляций и 5 дополнительных объектов. Для удобства участников составлен маршрут, охватывающий все объекты, поэтому рекомендуется посещать экспонаты в установленном порядке.
Подробнее можно прочитать здесь.
В течение всех выходных с 9:00 до 18:00 Туристический информационный центр (ул. Пилиес, 2) приглашает вместе праздновать день рождения Вильнюса. Здесь можно написать открытку с поздравлением и пожеланиями, а центр позаботится, чтобы она достигла адресата. Можно также получить купон, а потом обменять его на чай или кофе в одной из кофеен Вильнюса (количество купонов ограничено).
27-28 января в Vilnius Outlet (ул. Поцюно, 8) пройдет международная выставка кошек. Выставку находится на 2-м этаже около информационного центра. Вход свободный.
28 января, в Еврейском музее Виленского Гаона (ул. Паменкальнё, 12) приглашает на бесплатную экскурсию по экспозиции Холокоста на литовском (в 12.00) и английском (в 14.00) языках. Вход свободный.
В 15:30 состоится памятное шествие, посвященное международному дню Холокоста. Начало в 15:00 у Музея Самуэля Бака (ул. Наугардуко, 10)
28 января — последнее воскресенье месяца, поэтому постоянные экспозиции многих музеев страны будут работать бесплатно. Список музеев здесь.
Каунас
Клоуны в космосе — интерактивное шоу для детей. Мероприятие состоится 27 января в 12.00 до Дворце Гирстучё (ул. Ково 11-осёс, 26, Kaunas).
Фантастическое шоу о путешествиях автостопом по галактике. Все дети будут не просто зрителями — они станут пассажирами космического корабля U-TA-TA! А некоторым даже посчастливится стать водителем НЛО! Ведь путешествовать между звезд можно даже с помощью пылесоса!
Дети до 3 лет допускаются бесплатно вместе с родителями (дополнительное место не требуется).
Импро Марафон 2024 — 12 часов комедии. Мероприятие состоится 27 января в 10.00. Организаторы предлагают надеть свой импровизированный спортивный костюм и проверить себя на выносливость в 12-часовом театральном импровизационном марафоне!
Вас ждут выступления различных импровизационных театральных трупп, 4-часовая полнометражная импровизированная пьеса, импровизационные джемы, открытые для всех желающих, и еще больше импровизационного веселья.
Место проведения — Театро Клубас, ул. Вильняус, 22, Каунас.
Мастерская-ритуал по изготовлению исторических благовоний KYPHI. Первый публичный мастер-ритуал KYPHI в Литве состоится 27 января в 13.00. Используя исторические источники, научные исследования и ботанические справочники, участники совершат путешествие на несколько тысячелетий назад и попытаются реконструировать священное благовоние KYPHI, которое хранили под покровом тайны древнеегипетские жрецы. Во время мастер-класса все на короткое время станут археологами, алхимиками, парфюмерами и создателями духов!
Место проведения: Дробес Фабрикас (ул. Дробес, 62, Каунас). Необходима регистрация. Форма здесь.
Клайпеда
В субботу, 27 января, в 11.00 Клайпеда Публичная библиотека им. Иммануила Канта приглашает всех книголюбов на встречу книжного клуба "В другом предложении" в молодежном отделе Публичной библиотеки (ул. Тильжес, 9). Будет читаться роман Хиро Арикавы "Хроники путешествующего кота".
Семинар в Клайпеде "Как создать полезные привычки, которые помогут вам постоянно заниматься спортом?" 27 января организаторы приглашает всех на живой практический семинар с дискуссией, где можно узнать не только о том, как поддерживать хорошую форму, регулярно занимаясь спортом, но и о том, какие дополнительные преимущества это привносит в жизнь каждого человека. Организатор — Клайпедский спортивно-оздоровительный клуб "Импульс".
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