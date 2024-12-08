Разведчик о вызовах, мотивации и стереотипах о военной службе

Клайд, у вас довольно необычное для Литвы имя. Как его выбрали ваши родители?

Мои родители обожали американские вестерны и криминальные фильмы. Когда я родился, они решили назвать меня в честь героя одного из таких фильмов. Имя должно было звучать одинаково хорошо на русском и литовском языках. После долгих обсуждений они остановились на том, чтобы назвать меня Клайдом.

Почему вы решили пойти на службу в вооружённые силы Литвы?

Я с детства мечтал о военной службе. Мой отец и дед служили в армии, и я продолжил эту семейную традицию. Я видел их в военной форме на фотографиях, слушал их рассказы о службе и всегда хотел сделать то же самое. Как только достиг совершеннолетия, сразу вступил в армию.