Разница в зарплатах огромная, а в стоимости жизни - нет: сравнение ситуации в Вильнюсе и Берлине

По данным Numbeo, платформы сравнения различных экономических показателей разных городов мира, средний доход жителей Берлина после уплаты налогов составляет 3658 евро, в Вильнюсе — 1393 евро, или на 61,9% меньше. Однако при сравнении цен на товары и услуги различия не столь велики. За многие продукты питания и одежду берлинцы платят всего на несколько процентов больше.

По данным Numbeo, общий уровень потребительских цен в Вильнюсе всего на 30,8% ниже, чем в Берлине, правда, если принять во внимание цены на аренду жилья, которые в немецкой столице гораздо выше, разница возрастает до 39,2%.

Однако есть товары и услуги, за которые жителям Вильнюса приходится платить больше, чем жителям Берлина. Например, молоко в наших магазинах стоит на 8,3%, а вино или пиво — соответственно на 60% и 46,6% больше. Почти на 37% больше пришлось бы заплатить за игру в теннис в Вильнюсе, а если бы вы отдали ребенка в частный детский сад, то пришлось бы платить даже на 110% больше, чем в Берлине.