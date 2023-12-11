Разница между оценками в школе и результатами экзаменов — огромна. В чем проблема?

По словам главного редактора журнала "Reitingai", есть разные причины, по которым учителя ставят более высокие оценки, но чаще всего причиной тому является давление со стороны родителей и администрации школы. Родители, недовольные успехами своих учеников, злятся на администрацию школы, которая, в свою очередь, оказывает давление на учителей.

По словам главного редактора журнала "Reitingai", есть разные причины, по которым учителя ставят более высокие оценки, но чаще всего причиной тому является давление со стороны родителей и администрации школы. Родители, недовольные успехами своих учеников, злятся на администрацию школы, которая, в свою очередь, оказывает давление на учителей.

По словам эксперта в области образования Г. Сарафинаса, и высшие учебные заведения, и Министерство образования, науки и спорта знают о разрыве между оценками на уроках и на экзаменах. Однако, отмечает он, похоже, никто не работает над решением этой проблемы.

Однако министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас не видит в этом проблемы и считает разницу в оценках нормальным явлением. Он сказал, что экзамен отражает знания учеников, а оценки — усердие.

"Третья причина — сами учителя решают пойти на хитрость, чтобы обеспечить мир и покой в классе. Если непослушные ученики молчат, у учителя появляется возможность поработать с теми, кто этого хочет. Он ставит 6 баллов за спокойствие, не задумываясь о том, что выяснится после государственных экзаменов на аттестат зрелости", — говорит Сарафинас.

По словам эксперта в области образования, иногда учителя ставят более высокие оценки недисциплинированным ученикам, которые мешают им работать.

Второе средство давления — родители. Когда они видят, что ребенок получает четверки, тройки, тройки, двойки, сразу приходят и начинают "качать права" — вы плохо учили моего ребенка математике, химии или физике. И школа решает поставить оценки на 2-3 балла выше реальных", — добавил он.

"В школах администрация давит на учителя, чтобы он ставил более высокие оценки, чтобы результаты учителя и его учеников выглядели приемлемо и чтобы это показывало, что учитель научил. Они ставят 7, 8, 9, и уровень учеников получается высоким. Тогда и родители могут быть спокойны на собраниях", — говорит Сарафинас.

По мнению эксперта в области образования, администрация школ и учителя должны договориться с родителями о том, что ученики будут получать оценки, соответствующие их знаниям. В этом случае ни родители, ни ученики не будут удивлены разницей между оценками в течение года и результатами экзаменов.

Г. Якштас: разница в оценках и результатах экзаменов — это нормально



По словам министра образования, науки и спорта Гинтаутаса Якштаса, разрыв между школьными оценками и результатами экзаменов — это нормально. Он отметил, что оценки ставятся не только за полученные знания, но и за прилежание, например, за выполнение домашних заданий.

"То, что оценки в школе не всегда соотносятся с результатами экзаменов, — это факт, потому что мы понимаем, что оценки — это не только показатель знаний, но и показатель прилежания, например, вовремя ли сделано домашнее задание", — сказал министр корреспонденту ELTA.

