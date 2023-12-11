Разница между оценками в школе и результатами экзаменов — огромна. В чем проблема?

 
Иртауте Гутаускайте
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
Под давлением родителей и школьной администрации многие учителя в течение года ставят своим ученикам более высокие оценки. В результате существует большой разрыв между результатами государственных экзаменов на аттестат зрелости и оценками, которые получают ученики в школе, говорит Гинтарас Сарафинас, главный редактор журнала "Reitingai".

Однако министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас не видит в этом проблемы и считает разницу в оценках нормальным явлением. Он сказал, что экзамен отражает знания учеников, а оценки — усердие.

Гинтарас Сарафинас: На учителей давят и родители, и администрация


По словам эксперта в области образования Г. Сарафинаса, и высшие учебные заведения, и Министерство образования, науки и спорта знают о разрыве между оценками на уроках и на экзаменах. Однако, отмечает он, похоже, никто не работает над решением этой проблемы.

"Все это известно уже ни один год — университеты знают, министерство знает, школы знают, но они ничего не меняют, потому что это их устраивает. Приятно видеть хорошие годовые результаты — и для школ, и для министерства. А если у кого-то результаты на экзаменах падают, это его личная проблема — пусть выкручивается, как может", — сказал Г. Сарафинас в интервью ELTA.
Gintaras Sarafinas

По словам главного редактора журнала "Reitingai", есть разные причины, по которым учителя ставят более высокие оценки, но чаще всего причиной тому является давление со стороны родителей и администрации школы. Родители, недовольные успехами своих учеников, злятся на администрацию школы, которая, в свою очередь, оказывает давление на учителей.

"В школах администрация давит на учителя, чтобы он ставил более высокие оценки, чтобы результаты учителя и его учеников выглядели приемлемо и чтобы это показывало, что учитель научил. Они ставят 7, 8, 9, и уровень учеников получается высоким. Тогда и родители могут быть спокойны на собраниях", — говорит Сарафинас.

Второе средство давления — родители. Когда они видят, что ребенок получает четверки, тройки, тройки, двойки, сразу приходят и начинают "качать права" — вы плохо учили моего ребенка математике, химии или физике. И школа решает поставить оценки на 2-3 балла выше реальных", — добавил он.

По словам эксперта в области образования, иногда учителя ставят более высокие оценки недисциплинированным ученикам, которые мешают им работать.

"Третья причина — сами учителя решают пойти на хитрость, чтобы обеспечить мир и покой в классе. Если непослушные ученики молчат, у учителя появляется возможность поработать с теми, кто этого хочет. Он ставит 6 баллов за спокойствие, не задумываясь о том, что выяснится после государственных экзаменов на аттестат зрелости", — говорит Сарафинас.

По мнению эксперта в области образования, администрация школ и учителя должны договориться с родителями о том, что ученики будут получать оценки, соответствующие их знаниям. В этом случае ни родители, ни ученики не будут удивлены разницей между оценками в течение года и результатами экзаменов.

Г. Якштас: разница в оценках и результатах экзаменов — это нормально


По словам министра образования, науки и спорта Гинтаутаса Якштаса, разрыв между школьными оценками и результатами экзаменов — это нормально. Он отметил, что оценки ставятся не только за полученные знания, но и за прилежание, например, за выполнение домашних заданий.

"То, что оценки в школе не всегда соотносятся с результатами экзаменов, — это факт, потому что мы понимаем, что оценки — это не только показатель знаний, но и показатель прилежания, например, вовремя ли сделано домашнее задание", — сказал министр корреспонденту ELTA.

"Хорошая оценка не обязательно означает хороший результат на экзамене, и наоборот. Это понятно, потому что оценки используются и для определения других качеств, как я уже сказал, прилежания, а иногда и дисциплины в классе", — подчеркнул Якштас.

По словам министра, результаты экзамена зависят от знаний, полученных в школе, и от подготовки к тесту.

"И именно экзамен оценивает полученные знания. В то же время мы понимаем, что экзамен требует и определенных навыков: готовности к сдаче экзамена, умения сосредоточиться в нужный момент, приодолеть стресс...", — сказал министр.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии