Рай в Паланге, где мужчин не ждут: некоторые женщины приходят на пляж только ради рынка

„Если погода хорошая, мы проводим здесь каждый день с 10 до18 ч.“, – сказала женщина, торгующая купальниками. По ее словам, цены на купальники у нее варьируют от 20 до 60 евро.

Однако купальники и полотенца на этом рынке - лишь небольшая часть ассортимента. Здесь можно купить льняные рубашки, платья, шелковые и мохеровые свитера, украшения и нижнее белье.

Если погода плохая, торговцев бывает немного, а в хорошие дни - все прилавки заполнены, от товаров рябит в глазах.

Спору нет, бюстгальтеры на этом рынке покупать удобно – приходишь в костюме Евы и примеряешь. На вопрос, какие правила гигиены действуют. „Бюстгальтеры я даю примерять, а низ – только на свое нижнее белье“, – сказала продавщица.