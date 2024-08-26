Растет заболеваемость коклюшем: зафиксировано более 350 случаев заболевания

„В этом году заболеваемость коклюшем выше, и на сегодняшний день у нас более 350 детей, подростков и взрослых, заразившихся коклюшем. Обычно ежегодно регистрируется 7-10 случаев“, - рассказала радио LRT Размувене.
Представитель НЦОЗ отмечает, что рост заболеваемости коклюшем не является чем-то необычным. Согласно многолетним наблюдениям, заболеваемость этим заболеванием увеличивается каждые несколько лет, но самой большой проблемой является снижение объемов прививания.
„В этом году в течение 8 месяцев уже (фиксируется) высокий уровень заболеваемости, и после изучения отдельных муниципалитетов некоторых уездов мы видим, что объемы вакцинации против коклюша довольно низкие. Это означает, что очень большое количество детей остаются непривитыми“, - сказала она.
По словам эпидемиолога, наиболее опасные случаи и симптоматика заболевания обычно наблюдаются у младенцев и беременных женщин, но, несмотря на это, масштабы вакцинации в этой группе все еще невысоки.
„На сегодняшний день у нас почти 100 заболевших детей в возрасте до трех лет, из них только 10%, которые были привиты не полностью. Коклюш, как и другие инфекции, также очень опасен для беременных. Их бесплатно вакцинируют с прошлого года, но активность беременных женщин пока не очень высока“, - сказала Размувене.
Центр напоминает, что согласно календарю профилактических прививок детей Литовской Республики против коклюша прививают 2, 4, 6-месячных младенцев, а ревакцинацию проходят дети в возрасте 1,5 года, 6-7 лет и 15-16 лет.
Инкубационный период коклюша составляет 5–21 день (обычно 7–10), но может продлиться до 42 дней. Заболевание характеризуется симптомами простуды, приступами кашля, вызывающими рвоту или даже остановку дыхания. Коклюш очень быстро распространяется при тесном контакте, когда человек кашляет или чихает. Поэтому очень важно, чтобы человек был вовремя вакцинирован и соблюдал гигиену кашля и чихания.