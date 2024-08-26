Растет заболеваемость коклюшем: зафиксировано более 350 случаев заболевания

По словам эпидемиолога, наиболее опасные случаи и симптоматика заболевания обычно наблюдаются у младенцев и беременных женщин, но, несмотря на это, масштабы вакцинации в этой группе все еще невысоки.

„На сегодняшний день у нас почти 100 заболевших детей в возрасте до трех лет, из них только 10%, которые были привиты не полностью. Коклюш, как и другие инфекции, также очень опасен для беременных. Их бесплатно вакцинируют с прошлого года, но активность беременных женщин пока не очень высока“, - сказала Размувене.