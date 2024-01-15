Растет спрос на услуги по перевозке пациентов — что необходимо знать?

На данный момент услуга по подвозу доступна только жителям Каунасского, Мариямпольского, Таурагского и части Алитусского районов, нет сомнений, что с июля 2024 года, когда услуга станет доступна по всей Литве, потребность в поездках станет более насущной.

В настоящее время в неделю перевозится в среднем около 300 пациентов, значительная часть которых регистрируется на горячей линии по номеру 1808. По словам Александра Касрадзе, руководителя "Горячей линии 1808", все больше людей обращаются в службу.

В последние месяцы, по его словам, наиболее активными пользователями были жители Лаздияйского, Пренайского, Вилкавишского и Кайшядорского районов. Управления здравоохранения, центры первичной медико-санитарной помощи и другие партнеры в этих муниципалитетах активно участвуют в проекте, общаются с пациентами, распространяют информацию о проекте и вносят свой вклад в его развитие.