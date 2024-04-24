Расследование: семейный бизнес кандидата в президенты Вегеле демонстрирует признаки обхода санкций

Данные показали, что контролируемая семьей Вегеле компания Vilpra за полгода экспортировала в Киргизию кондиционеры на сумму 940 000 евро. Сама компания указала, что экспортировала в эту страну товары более чем на миллион.

Однако факты заставляют сомневаться в том, что кондиционеры "ушли" в Киргизию. Vilpra категорически отрицает любое свое участие в обходе санкций. Вегеле на вопросы заявил, что это "заказное расследование", а бизнес своей семьи с Киргизией называет "незначительным".

Журналисты напоминают, что вскоре после начала войны в Украине ЕС запретил экспорт кондиционеров в Беларусь. До введения санкций Литва интенсивно экспортировала кондиционеры в эту страну.

Санкции вступили в силу летом 2022 года.