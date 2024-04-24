Расследование: семейный бизнес кандидата в президенты Вегеле демонстрирует признаки обхода санкций

Данные показали, что контролируемая семьей Вегеле компания Vilpra за полгода экспортировала в Киргизию кондиционеры на сумму 940 000 евро. Сама компания указала, что экспортировала в эту страну товары более чем на миллион.
Однако факты заставляют сомневаться в том, что кондиционеры "ушли" в Киргизию. Vilpra категорически отрицает любое свое участие в обходе санкций. Вегеле на вопросы заявил, что это "заказное расследование", а бизнес своей семьи с Киргизией называет "незначительным".
Журналисты напоминают, что вскоре после начала войны в Украине ЕС запретил экспорт кондиционеров в Беларусь. До введения санкций Литва интенсивно экспортировала кондиционеры в эту страну.
Санкции вступили в силу летом 2022 года.
Полученные журналистами данные показали, что Vilpra с Киргизией стала интенсивно сотрудничать с сентября 2022 и партнерство длилось до марта 2023 г.
Тогда Литва была лидером ЕС по экспорту кондиционеров в Киргизию: за этот период туда вывезли кондиционеры за 2,3 млн. евро.
Объем товаров Vilprа составил 40% этого количества. Однако официальная статистика Киргизии таких данных не отражает.
Статистическому агентству ООН UN Comtrade Киргизия указала, что ввезла из Литвы кондиционеры на сумму 370 000 долларов США. Это в 6 раз меньше, чем экспортировала Литва, и всего треть экспорта Vilprа.
"Экспорт не идет в Беларусь – он идет куда-то в другое место. (...) Мы можем предположить, что это одна из попыток обхода санкций", – сказала глава Центра по превенции отмывания денег Эгле Лукошене.
Так статистику интерпретирует и советник Таможенного департамента Роландас Юргайтис.
"Можно сделать вывод, что кондиционеры предназначались не Киргизии. Скорее всего, по пути их выгрузили в Беларуси или в России", – сказал он.
Криминальная служба таможни подтвердила, что Vilpra пыталась продолжать экспорт в Киргизию и прошлым летом. Только таможня груз не пропустила.
Подозрения в связи с реальным назначением экспорта связаны не только со статистикой или действиями таможни. Выяснилось, что торговые партнеры Vilprа в Киргизии - Mavic Expert и Service Pack LCD - указывают несуществующие адреса. Обе компании зарегистрированы в Бишкеке. Согласно данным, офис Mavic Expert находится в бизнес-центре на 13 этаже (на самом деле в этом бизнес-центре 8 этажей). Service Pack LCD зарегистрирована в еще не построенном современном бизнес-центре. Партнеры Sienа посетили оба указанных адреса и убедились в этом своими глазами.
Мало того, следователи обнаружили следы обеих компаний в Беларуси, в бизнесе, который участвовал в обходе санкций.
Белорусские журналисты из Biuro выяснили, что через Беларусь в Россию переправляли роскошные европейские автомобили, пользуясь несовершенством санкций. В числе крупных поставщиков автомобилей в Россию была компания Custom Service. В документе этой компании указано, что Mavic Expert и Service Pack LCD – 2 из 3 крупнейших поставщиков Custom Service в 2022 году.
Глава Vilpros Мартинас Вегеле, брат кандидата в президенты, в своем комментарии не упоминал названия Mavic Expert и Service Pack LCD, но сказал, что компания никак не связана с нарушением санкций.
"ЗАО Vilpra не торгует ни с Россией, ни с Беларусью, она всегда соблюдала и соблюдает действующие санкции, она не работает ни с какими субъектами, которые могут обходить санкции", – написал он в письменном ответе журналистам.
Он не стал комментировать статистику, показывающую, что рост экспорта в Киргизию совпал с введением санкций в отношении Беларуси.
Брат кандидата, как и сам Игнас Вегеле, заявил, что видит политические мотивы такого исследования.
"Мы понимаем, что ваше исключительное внимание к нашей компании и группе товаров с учетом времени объявления информации связано с политическими процессами – приближающимися выборами", – указал Мартинас Вегеле.
С представителями Mavic Expert и Service Pack LCD журналистам связаться не удалось. Ни по одному из указанных номеров телефонов никто не ответил.
Отец кандидата Вегеле, его мать и брат пожертвовали на выборы почти 40 000 евро. Все они связаны Vilpra и компаниями ее группы.