Расследование нападения на Волкова - в руках элитных криминалистов: брошены огромные силы

"После этого происшествия алгоритмы сотрудничества будут пересмотрены, мы надеемся, что в будущем такие преступления удастся пресечь", – сказал Пожела.

По словам комиссара, о версиях говорить пока рано. "Первое - дело, потом комментарии. Когда у нас будет возможность предоставить обществу больше информации, мы это сделаем. Пока ставлю точку", – заметил он.

В Вильнюсе неизвестные напали на близкого соратника покойного Алексея Навального , бывшего руководителя его предвыборного штаба Леонида Волкова. Нападение было совершено 12 марта, в 22.06 ч. около его дома в столице Литвы , на ул. Жуведру. Нападавший подождал, пока Волков припаркуется во дворе, тогда выбил молотком окно в машине, распылили в глаза слезоточивый газ и стали бить. Нанесено не менее 15 ударов, сломана рука.

По его словам, он серьезно оценивает угрозы, связанные с оппозицией, но данных о возможности такого преступления у полиции не было.

На вопрос, была ли усилена охрана соратников Навального после его смерти, Пожела ответил: "Как я упоминал, сотрудничество с оставшимися есть. Люди знают, что делать, кому звонить, как себя вести. Но сотрудничество - это добровольная договоренность между двумя сторонами, добровольная, надо делать то или иное. Насколько нам удалось договориться, настолько сотрудничество и протекает. Видно, после этого происшествия, если версии покажут, что это не было бытовое преступление, сотрудничество может несколько измениться".

На вопрос, что это за люди, он ответил: "Это не граждане Литвы . Вы, наверное, поняли, что я хотел сказать. Каким бы ни был этот алгоритм сотрудничества, пусть он остается секретом спецслужб. Но после этого происшествия алгоритмы изменятся или будут усовершенствованы".

"Если бы у нас была информация, мы были активнее, пресекли бы преступление. Конкретной информации у нас не было, но мы понимаем, что угроза в отношении этих людей существует, поэтому есть необходимость в сотрудничестве", – сказал он.

Министр внутренних дел Агне Билотайте отвечала на вопрос, не показывает ли такой выпад плохую работу наших спецслужб, так: "Бывают ситуации, когда нам с Департаментом миграции приходится действовать немедленно, когда мы получаем определенную информацию не через ДГБ, чтобы справиться с рисками. Потом ждем выводов ДГБ (...). Такие случаи бывают, но я не хотела бы комментировать работу ДГБ и его возможности.