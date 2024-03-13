Расследование нападения на Волкова - в руках элитных криминалистов: брошены огромные силы

В Вильнюсе неизвестные напали на близкого соратника покойного Алексея Навального, бывшего руководителя его предвыборного штаба Леонида Волкова. Нападение было совершено 12 марта, в 22.06 ч. около его дома в столице Литвы, на ул. Жуведру. Нападавший подождал, пока Волков припаркуется во дворе, тогда выбил молотком окно в машине, распылили в глаза слезоточивый газ и стали бить. Нанесено не менее 15 ударов, сломана рука.
"Дело переняло Литовское бюро криминальной полиции, брошены огромные силы, как аналитические, так и физические", – сказал Пожела.
По словам комиссара, о версиях говорить пока рано. "Первое - дело, потом комментарии. Когда у нас будет возможность предоставить обществу больше информации, мы это сделаем. Пока ставлю точку", – заметил он.
Комиссар упомянул, что по вопросу проживающих в Литве представителей российской оппозиции проводилось сотрудничество с некоторыми лицами.
"После этого происшествия алгоритмы сотрудничества будут пересмотрены, мы надеемся, что в будущем такие преступления удастся пресечь", – сказал Пожела.
На вопрос, что это за люди, он ответил: "Это не граждане Литвы. Вы, наверное, поняли, что я хотел сказать. Каким бы ни был этот алгоритм сотрудничества, пусть он остается секретом спецслужб. Но после этого происшествия алгоритмы изменятся или будут усовершенствованы".
На вопрос, была ли усилена охрана соратников Навального после его смерти, Пожела ответил: "Как я упоминал, сотрудничество с оставшимися есть. Люди знают, что делать, кому звонить, как себя вести. Но сотрудничество - это добровольная договоренность между двумя сторонами, добровольная, надо делать то или иное. Насколько нам удалось договориться, настолько сотрудничество и протекает. Видно, после этого происшествия, если версии покажут, что это не было бытовое преступление, сотрудничество может несколько измениться".
По его словам, он серьезно оценивает угрозы, связанные с оппозицией, но данных о возможности такого преступления у полиции не было.
"Если бы у нас была информация, мы были активнее, пресекли бы преступление. Конкретной информации у нас не было, но мы понимаем, что угроза в отношении этих людей существует, поэтому есть необходимость в сотрудничестве", – сказал он.
Министр внутренних дел Агне Билотайте отвечала на вопрос, не показывает ли такой выпад плохую работу наших спецслужб, так: "Бывают ситуации, когда нам с Департаментом миграции приходится действовать немедленно, когда мы получаем определенную информацию не через ДГБ, чтобы справиться с рисками. Потом ждем выводов ДГБ (...). Такие случаи бывают, но я не хотела бы комментировать работу ДГБ и его возможности.
Со своей стороны мы делаем все, чтобы укрепить как Службу охраны госграницы, так Департамент миграции, чтобы обеспечить максимальный контроль над рисками. Что касается ДГБ, то, наверное, можно спросить его руководство, как они оценивают свою работу", - сказала Билотайте, заметив, что уровень угроз в Литве не увеличился, но разные провокации возможны и в будущем.
"Конечно, провокации стали нашей повседневностью. Их число может вырасти перед псевдовыборами в России. Мы становимся устойчивыми к провокациям и не боимся разных выпадов, запугиваний. Цель провокаций - сеять панику в обществе", – заметила министр.
В числе таких провокаций - осквернения памятника Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу в Меркине (в Латвии задержан подозреваемый, он связан с российскими спецслужбами).
11 марта 2024 г в Клайпеде были осквернены литовские флаги - одни подожжены, у других сломано древко. Пожела сказал, что подозреваемого нашли.
"Подозреваемый выявлен, он задержан на 48 ч., с ним работают, – заметил комиссар. – Это известный нам клиент 1991 г.р. Ряд судимостей. Пока обвинения предъявлены только ему. Он вину не признает, но, думаю, дело передадут в суд", - сказал Пожела.