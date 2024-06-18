Расследование Delfi об "анастасийцах": из-за каких идей литовец украл ребенка и бежал в Россию?

Было много признаков, свидетельствующих о том, что он является последователем этого движения. У него был свой блог в интернете, на базе которого он распространял идеи Владимира Мегре, рассуждал, как их реализовать на практике. По поводу воспитания ребенка у него были определенные убеждения, что отец должен отвечать за воспитание ребенка, что ребенку нельзя посещать школу, а передавать ему какой-то жизненный опыт должны родители.



Кроме того, Альгирдас Шванис на взморье организовывал праздники обмена семенами. Сам он эколог, немного занимался тем, что читало лекции детям на тему экологии. На эти обмены семенами и собиралась община анастасийцев в Литве.



Важно подчеркнуть, что это движения является международным. Оно появилось в России, а затем распространилось и по другим странам. В первую очередь это постсоветские страны. Но есть активные общины этого движения и в Германии, Австрии, представители этого движения есть в США. То есть мы имеем дело с международным движением, некоторые идеи которого могут вызывать определённые проблемы.