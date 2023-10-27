Рассказ Витаутаса, предоставляющего услуги подвоза: приехал за пассажиркой, пришлось уносить ноги

Самое сложное в этой работе – остаться человеком, смириться с тем, что клиенты не понимают, что работа у нас сложная. Мы каждый день можем попасть в ДТП, на нас могут напасть клиенты, мы никак не защищены, можем остаться без работы, если как-то не так посмотрели на клиента или он не услышал приветствия. Особенно неприятно бывает, если клиент хочет получить скидку или компенсацию – тогда он выдумывает самые разные небылицы, а наш профиль блокируют.
Водители могут представить консультанту видео ситуации, которая бывает совсем не такой, как представляют клиенты, но реакцию надо ждать долго. Между тем, профиль бывает заблокирован до выяснения обстоятельств, а ведь водитель надо кормить семью, детям не объяснишь, что кто-то ради бесплатного проезда сочинил сказку.
Многих интересует вопрос – может ли водитель хорошо зарабатывать? На такой работе в Вильнюсе больше всего можно было заработать 2 года назад, когда было мало иностранцев. Сейчас без заказа можно стоять часами, а заработок зависит от дня. Например, один день я зарабатываю чистыми 40, а другой – 60 евро за 12 часов. Общий заработок за день бывает 130–150 евро, но после уплаты всех налогов остаются крохи. Те, для кого эта работа дополнительная, зарабатывают 100–200 евро в то, если ездят на своем автомобиле на газе.
Вот пример. Скажем, сегодня вы заработали 130 евро, из них 25% отдаете платформе, остается 100. Если автомобиль на газе, за горючее - 10–12 евро, если вы едите не домашнюю еду, а в закусочной - еще 3–7 евро. Остается 81–85 евро. Правда, не надо забывать, что нужно платить НДС. Мы сами комиссионные не платим, но должны заплатить 5%. Я не знаю, почему водители оплачивают налоги компании, но этот налог надо иметь в виду.
Остается 75 евро из 130 после успешного рабочего дня. Я не включал расходы на мойку, специальную страховку, техосмотр и ремонт, поскольку это не ежедневные расходы, но за год получается значительная сумма. Конечный заработок зависит от того, как водитель работает, насколько быстро будет выполнять заказы, как быстро получит следующий заказ. Многое зависит от автомобиля – если он включен во многих категориях, заказ получить вероятность больше.
Сейчас я работаю в Литве – ничего хорошего, это может быть лишь временная работа, не карьера. По нынешним тенденциям, вскоре в этой сфере будут работать только иностранцы. Литовцам после уплаты налогов мало остается, на складе можно столько же заработать за меньшее время. Сейчас литовец-водитель получает 40–50% от доходов за день, а иностранец – 70–80%. Они не платят налоги и НДС.
Люди считают, что водители сталкиваются с разными историями и непрогнозируемыми клиентами. Это на самом деле так. У меня был случай, когда я выехал за девушкой Сарой, а увидел почти весь цыганский табор. У клиентки было много детей, а у меня в машине нет детских кресел, поэтому я отказался ее везти. Люди, которые с ней были, стали кричать на меня, проклинать, я собирался уезжать. Тогда мужчина, который был с девушкой, вытащил пистолет и стал мне угрожать. Я уехал, не оглядываясь и был рад, что все закончилось хорошо.
Бывает и такое, что клиентки начинают приставать. В таких случаях надо вести себя вежливо, сказать, что у тебя есть девушка и стараться не общаться. Самая большая опасность - такая "обиженная девушка может обвинить в приставании и даже изнасиловании.
Еще одна проблема клиента – неправильный адрес, водителю приходится искать его. Иногда выбирают автомобиль не той категории, например, не выбирают машину с креслом для ребенка. За все время работы я столкнулся только с 4 мамами, у которых были свои автомобильные кресла. Я с уважением отношусь к таким клиентам.
Радует и когда клиенты выполняют закон, пристегиваются. Большинство клиентов едет молча, слушают музыку в наушниках или что-то читают в телефоне. Таких, которые мешают работе, больше бывает в выходные, как правило, это пьяные клиенты, которым хочется общения.
Не хочу вводить читателя в заблуждение, водитель может заработать, но для этого он должен много работать, больше, чем на другом месте. Работать можно на своем гибриде с газовой системой. Работать придется по 10–12, иногда по 14 часов. Вы и ваш автомобиль должны быть чистыми и опрятными švara, чем лучше выглядит автомобиль, тем больше шансов получить чаевые. Помните, что из заработанных вами 3000 евро в лучшем случае вам останется 1200–1500 евро "чистыми".