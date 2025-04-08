Расширен список компенсируемых лекарств от рака: помощь получат пациенты с разными формами онкологии

Также в ближайшее время планируется включить в перечень компенсируемых лекарственных средств сацитузумаб говитекан, используемый для лечения более агрессивных форм рака молочной железы, а после того, как производитель препарата заключит договор с ГБК, в перечень компенсируемых лекарственных средств также войдет тукатиниб, используемый для лечения неоперабельного или запущенного рака молочной железы. Кроме того, по информации министерства, в ближайшее время будут начаты процедуры закупки централизованно финансируемого препарата даунорубицина с цитарабином, предназначенного для лечения острого миелоидного лейкоза.