Расширен список компенсируемых лекарств от рака: помощь получат пациенты с разными формами онкологии

„Министерство здравоохранения совместно с Государственной больничной кассой и Государственной службой контроля за лекарствами прилагает все усилия для того, чтобы новые эффективные лекарства от рака как можно быстрее доходили до пациентов. Тесное сотрудничество между ведомствами способствует ускорению реализации требований правовых актов и включению этих лекарств в компенсационную систему“, — цитируются в сообщении слова замминистра здравоохранения Даниэля Наумоваcа.
В перечень компенсируемых лекарственных средств перенесены: даролутамид, олапариб, пембролизумаб, абемациклиб и трастузумаб дерукстекан. Сообщается, что данные препараты помогают пациентам, страдающим раком молочной железы, предстательной железы, шейки матки, а также пищевода и гастроэзофагеального соединения.
„Это хорошая новость для тысяч пациентов — новые эффективные лекарства помогут контролировать болезнь и улучшить качество жизни“, — сказал Эвалдас Стропус, руководитель отдела компенсации стоимости лекарств Государственной больничной кассы.
Также в ближайшее время планируется включить в перечень компенсируемых лекарственных средств сацитузумаб говитекан, используемый для лечения более агрессивных форм рака молочной железы, а после того, как производитель препарата заключит договор с ГБК, в перечень компенсируемых лекарственных средств также войдет тукатиниб, используемый для лечения неоперабельного или запущенного рака молочной железы. Кроме того, по информации министерства, в ближайшее время будут начаты процедуры закупки централизованно финансируемого препарата даунорубицина с цитарабином, предназначенного для лечения острого миелоидного лейкоза.
Ожидается, что в этом году на компенсацию стоимости новых противораковых препаратов будет выделено дополнительно 19 млн евро за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.