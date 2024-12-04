Распространяется опасная детская игра: водители и родители должны быть внимательными

Хорошо, если водители уже что-то слышали об этой опасной забаве, тогда они, заметив детей, стоящих у обочины, заранее притормаживают. Еще лучше, если притормаживают и те водители, которые ничего не слышали об игре, но заметили детей у дороги и на всякий случай притормозили. А что, если водитель ничего не знает ни об игре, ни о непредсказуемости поведения детей, если у него нет видеорегистратора? Скажем, произойдет самое страшное – ребенок, которого толкнули, упадет под колеса автомобиля, и водитель не успеет затормозить. Трагедия напрямую касается не только ребенка и водителя, но также школы, полиции, семей водителя и погибшего ребенка, рабочего места водителя, его друзей, соседей. Начнется поиск виновных.
„Участие в такого рода играх вызывает вопрос о поведении и психологическом состоянии детей“, – сказал директор университетской гимназии им. Юргиса Пабрежи Кястутис Тракшялис, акцентируя, что это можно объяснить разными способами с учетом детской психологии, социального окружения и причин поведения.
Это может быть проявлением потребности в адреналине и проверка границ: в детстве и подростковом возрасте развитие мозга поощряет поведение, ориентированное на новый опыт и риск. Второй момент, это может быть способом привлечения внимания и социального давления. Соглашаясь на такое, они хотят влиться в коллектив, стать „своими“, продемонстрировать „смелость“. Есть и такой момент как нехватка эмпатии и понимания последствий: дети не до конца понимают, к каким серьезным последствиям могут привести их действия. Могут не осознавать, что в результате ждет смерть или серьезные травмы.
Важное влияние оказывает и влияние окружения: если дети растут в окружении, где агрессия и опасное поведение считаются нормой, они могут перенимать модели такого поведения. Могут влиять и другие факторы. Плохо, если взрослые уделяют детям мало внимания и контроля, если оставляют детей без присмотра и занятий. Тогда дети начинают искать, чем бы себя занять и находят „интересные“ и опасные занятия.
Представитель Кретингской районной полиции Альгирдас Будгинас сказал, что слышал о таких „играх“. „В Кретинге этого пока еще не было, надеюсь, и не будет. Но надо работать с детьми, нужна превенция, чтобы такого не было. Я думаю, в школу на беседы с детьми должны ходить полицейские, врачи, инструкторы по вождению, психологи, социальные работники. Такие игры – очень серьезная проблема. Только если говорить, рассказывать о травмах, их последствиях, путем просвещения детей, можно пресечь несчастья. Конечно, и родители должны говорить с детьми, не терять связи с ними, беречь их и заботиться о них“, – сказал комиссар, акцентируя, что именно на родителях лежит больше всего ответственности – им придется возмещать нанесенный водителю ущерб, если будет поврежден автомобиль. Также придется взять на себя всю ответственность и в случае самого печального исхода.