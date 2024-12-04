Распространяется опасная детская игра: водители и родители должны быть внимательными

Важное влияние оказывает и влияние окружения: если дети растут в окружении, где агрессия и опасное поведение считаются нормой, они могут перенимать модели такого поведения. Могут влиять и другие факторы. Плохо, если взрослые уделяют детям мало внимания и контроля, если оставляют детей без присмотра и занятий. Тогда дети начинают искать, чем бы себя занять и находят „интересные“ и опасные занятия.

Представитель Кретингской районной полиции Альгирдас Будгинас сказал, что слышал о таких „играх“. „В Кретинге этого пока еще не было, надеюсь, и не будет. Но надо работать с детьми, нужна превенция, чтобы такого не было. Я думаю, в школу на беседы с детьми должны ходить полицейские, врачи, инструкторы по вождению, психологи, социальные работники. Такие игры – очень серьезная проблема. Только если говорить, рассказывать о травмах, их последствиях, путем просвещения детей, можно пресечь несчастья. Конечно, и родители должны говорить с детьми, не терять связи с ними, беречь их и заботиться о них“, – сказал комиссар, акцентируя, что именно на родителях лежит больше всего ответственности – им придется возмещать нанесенный водителю ущерб, если будет поврежден автомобиль. Также придется взять на себя всю ответственность и в случае самого печального исхода.