Распадается брак политика Андрюса Мазурониса

Дело о разводе рассматривает Вильнюсский участковый суд.
Сообщается, что пара просит расторгнуть брак по обоюдному согласию супругов. Вероятно, никто из участников процесса в суде присутствовать не будет.
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Бывший председатель Партии труда, депутат Андрюс Мазуронис разводится со своей женой Лаурой. Суд должен принять решение по их делу 22 января.
Дело о разводе рассматривает Вильнюсский участковый суд.
Сообщается, что пара просит расторгнуть брак по обоюдному согласию супругов. Вероятно, никто из участников процесса в суде присутствовать не будет.