2025.01.21 16:34

Распадается брак политика Андрюса Мазурониса

 
ru.DELFI.lt
Andrius Mazuronis
Andrius Mazuronis
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

Бывший председатель Партии труда, депутат Андрюс Мазуронис разводится со своей женой Лаурой. Суд должен принять решение по их делу 22 января.

Дело о разводе рассматривает Вильнюсский участковый суд.

Сообщается, что пара просит расторгнуть брак по обоюдному согласию супругов. Вероятно, никто из участников процесса в суде присутствовать не будет.

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