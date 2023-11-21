Раскрыта мошенническая схема: проведено 40 обысков, установлено 9 подозреваемых

R. Урбонас рассказал, что подозреваемые подали три заявки на получение помощи. Сначала они обещали приобрести фасовочное и упаковочное оборудование и просили профинансировать 40% стоимости. Однако в заявках была искусственно завышена цена оборудования в два раза, что позволило избежать необходимости вложения собственных средств.
Второй проект предусматривал приобретение оборудования для печати на футболках, стоимость которого также была искусственно завышена в два раза.
Для продажи оборудования по якобы указанной цене использовались различные родственные компании. Однако цена такого оборудования на рынке значительно ниже указанной в заявках. Кроме того, выяснилось, что подозреваемые приобрели оборудование, но не осуществляли деятельность, на которую была выделена помощь. Оборудование даже не было подключено.
Была также запрошена помощь на строительство здания, в котором планировалось проводить мероприятия. В ходе расследования выяснилось, что реальная стоимость строительства должна была составить 195 000 евро, однако она также была искусственно завышена.
В рамках расследования было проведено 40 обысков в Вильнюсе, Каунасе, Лаздияй, Акмене и других городах, 9 лицам предъявлено подозрение, решается вопрос о предъявлении обвинения трем юридическим лицам. Двое из основных подозреваемых арестованы.
Юргита Степонавичюте-Отто, прокурор Европейского представительства, заявила на пресс-конференции, что схема деятельности, используемая подозреваемыми, не уникальна и является обычной для хищения средств, выделяемых ЕС.