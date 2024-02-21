Расходы депутатов удивляют: некоторые за 4 года купили по пять компьютеров и телефонов

Преданные огласке данные показали, что консерватор Юстас Джюгялис за три года работы в парламенте на распечатку отчетов истратил больше 23 000 евро. Счета за это были выписаны Миндаугасом Ардишаускасом, который работает по справке об индивидуальной деятельности. Однако выяснили, что на самом деле общая сумма, потраченная Джюгялисом еще больше - 26 000 евро.

Появилась информация и о том, кто из депутатов купил больше всего компьютеров. Один из них – консерватор Сергеюс Йовайша, он купил 5 компьютеров и столько же телефонов. Общая истраченная сумма - 25 000 евро.

В начале 2021 г. он арендовал оборудование у компании Update за 288 евро в месяц. В июне того же года он купил компьютер Macbook Air, а через месяц телефон – Iphone Pro Max больше чем за 1500 евро. В ноябре того же года он купил еще один компьютер – Lenovo ThinkBook за 1310 евро.