Расходы депутатов удивляют: некоторые за 4 года купили по пять компьютеров и телефонов

Преданные огласке данные показали, что консерватор Юстас Джюгялис за три года работы в парламенте на распечатку отчетов истратил больше 23 000 евро. Счета за это были выписаны Миндаугасом Ардишаускасом, который работает по справке об индивидуальной деятельности. Однако выяснили, что на самом деле общая сумма, потраченная Джюгялисом еще больше - 26 000 евро.
Появилась информация и о том, кто из депутатов купил больше всего компьютеров. Один из них – консерватор Сергеюс Йовайша, он купил 5 компьютеров и столько же телефонов. Общая истраченная сумма - 25 000 евро.
В начале 2021 г. он арендовал оборудование у компании Update за 288 евро в месяц. В июне того же года он купил компьютер Macbook Air, а через месяц телефон – Iphone Pro Max больше чем за 1500 евро. В ноябре того же года он купил еще один компьютер – Lenovo ThinkBook за 1310 евро.
В 2022 г. депутат заключил новый договор об аренде оборудования у Update и платил компании 439 евро в месяц. Политик арендовал компьютер Lenovo ThinkBook, монитор LED, лазерный принтер, телефон Iphone 13. В июне этого года Йовайша купил "комплект оборудования для связи" за 990 евро, а в октябре – "оборудование для удаленной компьютерной связи" за 738 евро. Через месяц он купил компьютер HP ProBook 450 G9 за 1535 евро и телефон Samsung Galaxy 22 за 1418 евро.
В марте 2023 г. Йовайша купил "оборудование для мобильной связи" за 840 евро, а в октябре – компьютер HP Elite Book 860 G9 почти за 2000 евро. В декабре за 648 евро менял детали для одного из HP. В 2023 г. политик платил по 439 евро за аренду оборудования.
Консерватор Антанас Матулас в 2021 г за 388 евро в месяц арендовал телефон Samsung Galaxy, лаптоп Asus M5 Ryzen и стационарный компьютер Lenovo IdeaCentre. В мае он купил MacBook Pro за 1842 евро.
В 2022 г. политик купил Iphone 13 Pro Max за 1443 евро, а в 2023 г. – новый телефон Samsung Galaxy S23 Ultra Black за 1461 евро и мощный компьютер Acer Nitro почти за 11 000 евро. Компьютер ему нужен был для загрузки фотографий и написания мемуаров.
Представитель Литовского союза крестьян и зеленых Эугениюс Йовайша за этот срок полномочий купил 4 телефона, за 4300 евро купил рамки для своих рисунков.
В 2021 г. он с компанией Varlė заключил три договора об аренде оборудования – на сумму 99, 143 и 145 евро в месяц. В июле он купил материнскую плату для компьютера Asus Intel Z590 RogMaximusXIII Hero. Через месяц процессор Intel CPU Core i9, а в ноябре – систему водяного охлаждения процессора Asus Tuf Gaming, внешний диск и жесткий диск 2 ТБ. В конце года он купил наушники Airpods.
В 2022 г. депутат заключил новый договор об аренде – за 153 евро взял в аренду ноутбук, за 173 евро сервер Synology DiskStation DS 920+ 40 TB. Был еще один договор об аренде – за 102 евро, но что арендовал, не было указано.
В марте этого года Йовайша купил еще один диск 12 ТБ, потом – точку доступа NSW Ubiquiti UAB-AC-Pro. Через год он взял в рассрочку два телефона Iphone 14 Plius, Iphone 14 Pro. Чуть позже - Samsung Galaxy S23, планшетный компьютер Xiaomi, а в последние дни года – Samsung Galaxy Fold5 за 1875 евро.
Представитель Смешанной группы депутатов Айдас Гедвилас купил несколько устройств Apple за 13 500 евро. В 2021 г. он арендовал Iphone 12, в ноябре этого года купил Iphone 13 за 1400 евро, а в декабре 2022 г. – Iphone 14 за 1652 евро. В октябре 2023 г. он купил Iphone 15 Pro Max за 1783 евро. Он также приобрел – наушники Airpods за 599 евро, Ipad Pro 11 за 1763 евро, MacBook pro за 2634 евро, монитор Apple Studio за 2070 евро.
Председатель Партии труда Андрюс Мазуронис купил Apple Macbook Pro 16 за 2700 евр (он купил его у Даниэля Лапина, владельца мастерской по ремонту телефонов). В 2021 г. он купил планшетный компьютер Ipad Pro su Magic Keyboard за 1908 евро, ноутбук MSI Stealth. Через год – монитор Samsung, телефон той же фирмы, компьютер ASUS Expert Book. Он также купил наушники четырех видов – Bose, Sony, Marshall и Aftershokz. Всего за время работы он отдал за технику 9000 евро.
Бывший коллега Мазурониса Вигилиюс Юкна в 2022 г. купил MacBook Air за 2246 евро. В апреле того же года – планшетный компьютер Ipad Pro 11 за 1680 евро, в июне – телефон Iphone 14 Pro за 1329 евро, в июле – Ipad Magic Keyboard за 388 евро, а в октябре – компьютер Mac mini за 1950 евро.