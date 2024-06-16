Расцвело королевство роз в Кайренском ботаническом саду

„Здесь я могу раскрыться, и мне нравится работать с мамой, хорошая компания, поэтому я и пришел. Я выдергиваю сорняки и собираю лепестки с земли“, - говорит Кристиан, волонтер Ботанического сада ВУ.

Цвеиущая коллекция роз ботанического сада создавалась почти 30 лет, в нее входят 18 сортов полиантовых роз. В этом году они зацвели раньше, чем ожидалось.

„Это редкость, когда они цветут так рано, особенно в нашем непредсказуемом климате. Обычно в это время начинают цвести только пионы. В этом году все было так неожиданно - и жара, и дожди. Конечно, это сильно влияет на все цветущие и нецветущие коллекции“, - говорит представитель Ботанического сада ВУ Аида Добкявичюте.