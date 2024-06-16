Расцвело королевство роз в Кайренском ботаническом саду

„Здесь я могу раскрыться, и мне нравится работать с мамой, хорошая компания, поэтому я и пришел. Я выдергиваю сорняки и собираю лепестки с земли“, - говорит Кристиан, волонтер Ботанического сада ВУ.
Цвеиущая коллекция роз ботанического сада создавалась почти 30 лет, в нее входят 18 сортов полиантовых роз. В этом году они зацвели раньше, чем ожидалось.
„Это редкость, когда они цветут так рано, особенно в нашем непредсказуемом климате. Обычно в это время начинают цвести только пионы. В этом году все было так неожиданно - и жара, и дожди. Конечно, это сильно влияет на все цветущие и нецветущие коллекции“, - говорит представитель Ботанического сада ВУ Аида Добкявичюте.
Первые розы были привезены в Литву в начале XIX века. Многие из них не пережили холодных зим, но некоторые из сохранившихся исторических сортов роз цветут здесь до сих пор.
Самые ароматные розы в саду - старинные белоцветковые. „Они особенные, потому что очень выносливые и впервые были выращены в Литве, вероятно, в XIX веке, в старинных усадьбах“, - говорит Зита Брашкене, старший ботаник Ботанического сада ВУ.
Есть также розы с ароматом древесной смолы. „Лепестки и чашелистики цветов покрыты таким красивым пухом. Если их потереть, они пахнут смолой“, - говорит Зита Брашкене.
Летом Ботанический сад посещают в основном школьники всех возрастов. Дети и учителя проявляют наибольший интерес к экскурсиям и образовательным мероприятиям сада. „Дети рисуют и изучают строение цветов. Это то, чего хотят их учителя и что часто входит в их учебные программы“, - говорит Аида Добкявичюте.