Работы по восстановлению горевшего в Виршулишкес дома начнутся с мая

"На данный момент идет подготовка документов к устранению аварийного состояния и восстановления дома, надеемся, что работы начнутся в мае", – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Напомним, что дом взорвался 2 января 2024 года. Во время взрыва и пожара погибли два человека – мужчина и малолетний ребенок.

Муниципалитет в феврале предложил разобрать центральную часть дома и отстроить ее заново, а остальные части дома отремонтировать. В марте эти планы муниципалитета одобрили жители.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас тогда сказал, что восстановление дома обойдется в 1,2 млн. евро.

Мэр сказал, что работы будут проводить в 4 этапа, первые три этапа будет финансировать муниципалитет, страховые компании и правительство, а последний - восстановление квартир, оплатят сами жители.