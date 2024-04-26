Работы на горе Таурас затягиваются: рабочих уже давно невидно

Работы на горе Таурас начались в 2022 году. С тех пор жители на гору попасть не могут. Из доступных объектов на горе был только Дворец бракосочетаний. И в этом году гора еще не будет открыта – работы затягиваются.
"Пока работы по реконструкции горы еще не возобновлены после технологического перерыва, сейчас согласовывают их начало. После согласования работы сразу же возобновят", – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
ранее обещали завершить реконструкцию в четвертом квартале 2024 г, сейчас срок выполнения работ отложили до октября 2025 г. Однако муниципалитет надеется, что работы закончатся раньше.
Во время реконструкции на горе планируют создать связанное соединение зеленых пространств, по которому со стороны парка Вингис можно будет попасть в Старый город. Над улицей Тауро уже построен виадук для пешеходов. Кроме того, отреновируют старую детскую площадку и построят новую, оборудуют зоны отдыха и спорта с тренажерами, стоянку для машин. В центральной части горы планируется сохранить зону для зимних развлечений, а в центральной части парка - мультифункциональную зону, где можно в теплое время года показывать кино.
Обновленная гора Тауро станет привлекательным объектом отдыха и культуры, рядом с которым в будущем появится национальный концертный зал "Народный дом". На крыше концертного зала будут газон, низкорослые кусты и клумбы.