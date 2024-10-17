Работник литовской компании провел забастовку в Нидерландах, требовал выплатить зарплату

Портал Trans.info сообщает, что встреча так и не состоялась, компания отложила переговоры на неограниченное время. Сообщается, что Амириона обвинили в присвоении груза и пригрозили ему штрафом в размере 350 евро за каждый просроченный день. Амирион также рассказал, что как-то ночью какой-то человек, у которого есть ключ от его машины, открыл кабину и пытался заставить его ехать дальше. FNV об этом инциденте информировал полицию.