2024.10.17 07:04

Работник литовской компании провел забастовку в Нидерландах, требовал выплатить зарплату

 
компания обвинения отклоняет
Патриция Кирилова
ru.DELFI.lt
Krovininis vilkikas / Asociatyvi nuotr.
Krovininis vilkikas / Asociatyvi nuotr.
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Водитель, работающий в литовской компании Hoptrans, в конце сентября припарковал фуру, на которой работает на стоянке в Нидерландах и провел одиночную забастовку против рабских условий труда. По его словам, работодатель часто не вовремя выплачивает ему зарплату и безо всяких оснований высчитывает из зарплаты деньги. Компания эти обвинения отклоняет.

Портал Trans.info сообщает, что Амирион из Таджикистана приехал работать в Европу и с 2023 года работал в компании Hoptrans.

Водитель утверждает, что 4 месяца он жил в кабине тягача, что работодатель часто опаздывает с выплатой зарплаты, безосновательно высчитывает из зарплаты деньги. Поэтому Амирион решил объявить забастовку.

Он припарковал тягач с прицепом на стоянке в Нидерландах и отказался продолжать работать, пока ему не выплатят обещанную зарплату. Сообщается, что водителя поддержал представитель местного профсоюза FNV Эдвин Атема, который уже принимал участие в протесте водителей польской компании Agmaz.

По словам Атемы, Амирион несколько месяцев пытался решить спор с работодателем, писал письма, просил предъявить расчетные листки и объяснить подсчеты. К сожалению, его просьбы остались без ответа. Компания его информировала, что все высчитывания законны и вопрос решится, когда он приедет в офис в Литву.

Krovininis vilkikas / Asociatyvi nuotr.

Портал Trans.info сообщает, что встреча так и не состоялась, компания отложила переговоры на неограниченное время. Сообщается, что Амириона обвинили в присвоении груза и пригрозили ему штрафом в размере 350 евро за каждый просроченный день. Амирион также рассказал, что как-то ночью какой-то человек, у которого есть ключ от его машины, открыл кабину и пытался заставить его ехать дальше. FNV об этом инциденте информировал полицию.

Заказчик, чьи товары вез Амирион, объявил, что блокирует все заказы через Hoptrans, пока перевозчик не решит эту ситуацию. По данным портала, клиент завил, что намерен включить литовскую компанию в „черный список“, если обвинения водителя в ее адрес подтвердятся.

Delfi обратился за комментарием в Hoptrans. Представители компании все обвинения отклоняют.

„Компания категорически отклоняет версию, представленную в публикации, как и необоснованные обвинения в адрес нашей компании.

С такой ситуацией компания сталкивается впервые.

Мы заверяем, что компания выполняет требования всех национальных законов и законов ЕС. а сама ситуация уже решена“, – сказано в комментарии Delfi.

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