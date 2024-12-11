2024.12.11 07:02

Работающий водителем белорус пользовался в Литве фальшивыми правами

 
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VSAT dokumentų patikrinimas
VSAT dokumentų patikrinimas
ФОТО: Laura Jurgelevičiūtė | VSAT

Пограничники Падварёнской заставы на Медининкском КПП задержали гражданина Беларуси. Мужчина, который работает в Литве водителем большегрузных машин, предъявил пограничникам фальшивое водительское удостоверение, якобы выданное в Беларуси.

7 декабря в Медининкай пограничники проверяли документы пассажиров маршрутного автобуса „Вильнюс-Минск“.

В числе пассажиров был 31-летний белорус, у которого есть вид на жительство в Литве, действительный до июня 2025 года. Пограничникам он предъявил свои документы и сказал, что работает в Литве дальнобойщиком.

Пограничники попросили его предъявить дополнительные документы, тогда он показал права, выданные в Беларуси в октябре 2016 г. У пограничников появились подозрения, что документ может быть фальшивым. Подозрения подтвердились.

Suklastotas dokumentas

Белорус уверял, что получил документ в срочном порядке и заплатил за него 350 евро. Документ ему требовался для работы в Литве.

Suklastotas dokumentas

Пограничники задержали мужчину и закрыли в помещении заставы. Начато расследование по факту использования фальшивого документа.

Суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде ареста на два месяца.

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