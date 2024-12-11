Работающий водителем белорус пользовался в Литве фальшивыми правами

7 декабря в Медининкай пограничники проверяли документы пассажиров маршрутного автобуса „Вильнюс-Минск“.

В числе пассажиров был 31-летний белорус, у которого есть вид на жительство в Литве, действительный до июня 2025 года. Пограничникам он предъявил свои документы и сказал, что работает в Литве дальнобойщиком.

Пограничники попросили его предъявить дополнительные документы, тогда он показал права, выданные в Беларуси в октябре 2016 г. У пограничников появились подозрения, что документ может быть фальшивым. Подозрения подтвердились.

Белорус уверял, что получил документ в срочном порядке и заплатил за него 350 евро. Документ ему требовался для работы в Литве.