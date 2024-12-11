Работающий водителем белорус пользовался в Литве фальшивыми правами

7 декабря в Медининкай пограничники проверяли документы пассажиров маршрутного автобуса „Вильнюс-Минск“.
В числе пассажиров был 31-летний белорус, у которого есть вид на жительство в Литве, действительный до июня 2025 года. Пограничникам он предъявил свои документы и сказал, что работает в Литве дальнобойщиком.
Пограничники попросили его предъявить дополнительные документы, тогда он показал права, выданные в Беларуси в октябре 2016 г. У пограничников появились подозрения, что документ может быть фальшивым. Подозрения подтвердились.
Белорус уверял, что получил документ в срочном порядке и заплатил за него 350 евро. Документ ему требовался для работы в Литве.
Пограничники задержали мужчину и закрыли в помещении заставы. Начато расследование по факту использования фальшивого документа.
Суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде ареста на два месяца.