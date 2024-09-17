Работающие в Литве украинцы в этом году заплатили в бюджет страны 65,2 млн евро

По данным министерства на 1 сентября, с начала войны в Украине в Литве по трудовым договорам работают 33,9 тыс. украинцев. Служба занятости помогла трудоустроиться более 23,9 тыс. украинцам, и почти 2 тыс. рабочих мест им предлагается и сейчас.
Большинство украинцев – почти каждый третий – работают в Вильнюсе (10,5 тыс.). Помимо столицы, наибольшее количество приехавших украинцев сейчас работают в других крупных городах страны – Клайпеде (4,8 тыс.), Каунасе (4,2 тыс.), Шяуляе (2,3 тыс.) и Паневежисе (1,3 тыс.).
По данным министерства, большинство из них работают в компаниях, занимающихся транспортом и складированием (8,9 тыс.), обрабатывающим производством (7,2 тыс.), строительством (6,7 тыс.), услугами проживания и общественного питания (3 тыс.).
По данным Службы занятости, почти 3 тыс. украинцев (8,4 проц.) работают на высококвалифицированных должностях, 24,9 тыс. (73,5 проц.) средней квалификации, а 6,1 тыс. (18,1 проц.) работают на низкоквалифицированных и неквалифицированных работах.
Заработная плата украинцев варьируется от минимальной до почти 2 тыс. евро в месяц в зависимости от характера работы.
По состоянию на 1 сентября в Службе занятости на учете состояло 2,6 тыс. украинцев – это на 16 проц. меньше, чем за аналогичный период 2023 года (3,1 тыс.). Большую часть украинцев со статусом безработного составляют женщины в возрасте 30-49 лет.