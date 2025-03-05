Работавший в Каунасе акушер-гинеколог тайно снимал своих пациенток на видео

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый В.А., который в 2004 г. получил лицензию врача акушера-гинеколога, во время амбулаторного и стационарного осмотра пациенток в государственных и частных клиниках Каунаса тайно снимал пациенток на видео во время консультаций.

Расследование было начато, когда эти факты были выявлены во время расследования другого дела, связанного со взяточничеством, когда увидели, какие записи хранятся в личном телефоне врача. Стало известно, что с июня 2018 г. по июнь 2023 г. врач снял на видео 20 пациенток. У прокуратуры нет данных в связи с возможным распространением этих видео.