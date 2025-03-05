Работавший в Каунасе акушер-гинеколог тайно снимал своих пациенток на видео

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый В.А., который в 2004 г. получил лицензию врача акушера-гинеколога, во время амбулаторного и стационарного осмотра пациенток в государственных и частных клиниках Каунаса тайно снимал пациенток на видео во время консультаций.
Расследование было начато, когда эти факты были выявлены во время расследования другого дела, связанного со взяточничеством, когда увидели, какие записи хранятся в личном телефоне врача. Стало известно, что с июня 2018 г. по июнь 2023 г. врач снял на видео 20 пациенток. У прокуратуры нет данных в связи с возможным распространением этих видео.
На данный момент обвиняемый временно отстранен от работы, ему запрещено работать акушером-гинекологом. Кроме того, ограничены права обвиняемого на имущество с целью гарантировать возмещение ущерба, нанесенного потерпевшим.
Прокурор в обвинительном акте указал, что пациенткам был причинен значительный моральный ущерб, кроме того, было унижено звание врача, авторитет медучреждений ЛР.
Врачу предъявлены обвинения в рамках 1 ч. 228 ст. УК ЛР (злоупотребление) и 1 ч. 167 ст. („незаконный сбор информации о частной жизни“). Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.