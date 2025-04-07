Работа на рынке – и после 90 лет: еще не время для отдыха

Работать на рынке Янина начала в 65 лет, когда ушла на пенсию с работы в тогдашней Паневежской окружной почте.
„Я бы и дальше работала на почте, но в 65 лет госслужащих отправляли на пенсию. А я итак работала на пенсии 10 лет, засиделась на работе“, – сказала Мулявичене.
Она признала, что неохотно ушла с почты – она чувствовала, что может работать. Поэтому, получив выходное пособие, на рынке в Гарюнай она купила мужскую одежду и стала продавать ее на паневежском рынке.
Янина сказала, что самыми прибыльными были те годы, когда Литва обрела независимость. Однако она стала работать на рынке немного позже.
„Сначала я зарабатывала на рынке за месяц больше, чем была моя пенсия“, – вспоминает Мулявичене. Сейчас, по ее словам, это больше не бизнес, а образ жизни, общение.
„Моя прибыль – всего 200, очень редко – 300 евро в месяц“, – сказала собеседница.
Мулявичене сказала, что работа на рынке дает ей немало - заставляет соблюдать распорядок дня, что в ее возрасте необходимо.
„Если бы не надо было вставать утром на рынок, я бы не заставила себя встать так рано, значить, в скором времени вообще не встала бы. А сейчас я выбираюсь из постели в 4.30 ч., делаю зарядку, завтракаю – и на рынок. Спать ложусь в 21.30 ч. Такой распорядок дня гарантирует отличный сон и здоровье“, – убеждена женщина.
На рынке Мулявичене торгует до 14 ч. Раньше после рынка она еще ездила на дачу, где занималась огородом и клумбами. Сейчас, вернувшись с работы, она дает себе часок отдохнуть, полежать в кровати. Потом готовит обед, прибирается дома.
„Компьютером я не пользуюсь, его у меня нет. Мобильный есть, но я только звоню. Поскольку в интернете не сижу, свободного времени у меня немало. По вечерам смотрю новости по телевизору. Так узнаю, что происходит в мире“, – рассказала женщина.
По ее словам, сейчас на рынке люди общаются меньше, чем прежде.
„Такой закон капитализма. Каждый заботится о себе“, – констатировала Янина.
На паневежском рынке женщина всегда работала „на себя“. Она сказала, что ей часто советуют остановиться, ведь работа на рынке неблагодарная, все время на улице, зимой холодно, летом жарко. Таким людям она отвечает, что главное – подходящая одежда, а еще важнее – нормальный настрой.
„Если будешь думать, что холодно, жарко, тяжело, так и будет. Я всегда считаю, что есть люди, у которых работа намного тяжелее моей, они больше мерзнут. Кстати, мое место там, где летом тень, поэтому мне не жарко. И зимой не замерзала никогда“, – заверила пожилая женщина.
Она сказала, что жизнь ее закалила. Она – дочь ссыльного. Ее отца сослали, когда Янине было 11 лет.
Мать одна поднимала двух дочерей. Из-за того, что отец был сослан, Янина, несмотря на отличную учебу, не могла поступить в вуз. Она рано вышла замуж и, поменяв фамилию, поступила в Вильнюсский университет, изучала экономику на заочном отделении.
До поступления в вуз женщина работала ткачихой на Паневежском льняном комбинате, потом стала работать по специальности, экономистом.
„Я продаю товары для мужчин старшего возраста. Эти люди ценят удобство. Молодежь на такую одежду не смотрит“, – сказала Янина.
Она сказала, что у нее есть постоянные клиенты. Они покупают вещи, не торгуясь.
Сама Янина сказала, что не любит торговаться, поэтому старается по просьбе сразу снизить цену. За 27 лет работы на рынке у нее украли вещи только один раз. Молодой мужчина примерил спортивные ботинки и убежал в них. Янина махнула рукой, поняв, что догнать его не сможет.
„Если бы он меня попросил, подарила бы“, – заверила женщина.
Мулявичене сказала, что если бы она была политиком, то запретила бы торговлю в воскресенье и это касалось бы также работы рынков.
„В воскресенье все должны отдыхать“, – считает экономист на пенсии.
Сама она в воскресенье не ходит даже в костел - едет на рынок. Она отдыхает только по понедельникам, когда рынок не работает.
По понедельникам Янина позволяет себе спать до 8 часов. В эти дни она ходит на могилы близких. Мужа Янина похоронила, когда ей было 44 года.
С кладбища она возвращается домой и ждет начала рабочей недели – вторника.
„Буду работать, пока могу. Человек создан для работы“, – утверждает 92-летняя женщина.
Директор ЗАО Kauptė Аста Пачекаюте сказала, что и она, и другие торговцы ценят Мулявичене за силу воли, сметливость и доброжелательность.
„Мы организуем экскурсии на рынке. Конечно же, останавливаемся около Янины, она рассказывает о своей работе, объясняет некоторые законы экономики. Все удивляются, когда узнают, сколько ей лет“, – сказала директор.