Работа на рынке – и после 90 лет: еще не время для отдыха

Янина сказала, что самыми прибыльными были те годы, когда Литва обрела независимость. Однако она стала работать на рынке немного позже. „Сначала я зарабатывала на рынке за месяц больше, чем была моя пенсия“, – вспоминает Мулявичене. Сейчас, по ее словам, это больше не бизнес, а образ жизни, общение. „Моя прибыль – всего 200, очень редко – 300 евро в месяц“, – сказала собеседница.

Она признала, что неохотно ушла с почты – она чувствовала, что может работать. Поэтому, получив выходное пособие, на рынке в Гарюнай она купила мужскую одежду и стала продавать ее на паневежском рынке.

„Я бы и дальше работала на почте, но в 65 лет госслужащих отправляли на пенсию. А я итак работала на пенсии 10 лет, засиделась на работе“, – сказала Мулявичене.

Работать на рынке Янина начала в 65 лет, когда ушла на пенсию с работы в тогдашней Паневежской окружной почте.

Мулявичене сказала, что работа на рынке дает ей немало - заставляет соблюдать распорядок дня, что в ее возрасте необходимо.

„Если бы не надо было вставать утром на рынок, я бы не заставила себя встать так рано, значить, в скором времени вообще не встала бы. А сейчас я выбираюсь из постели в 4.30 ч., делаю зарядку, завтракаю – и на рынок. Спать ложусь в 21.30 ч. Такой распорядок дня гарантирует отличный сон и здоровье“, – убеждена женщина.

На рынке Мулявичене торгует до 14 ч. Раньше после рынка она еще ездила на дачу, где занималась огородом и клумбами. Сейчас, вернувшись с работы, она дает себе часок отдохнуть, полежать в кровати. Потом готовит обед, прибирается дома.