Пятрас Гражулис – снова в эпицентре скандала: уверяет, что на него напали в Брюсселе

„Был беспорядок. Мы были в нескольких километрах от Европарламента. Я увидел такой беспорядок, что стал снимать. Хотел показать людям, что из себя представляет столица ЕС“, – сказал журналистам Гражулис, который утверждает, что едва остался жив.

Напомним, что Гражулис был выбран в Европарламент. Он даже сообщал, что будет делиться своей зарплатой.

На данный момент зарплата европарламентария составляет почти 8100 евро. И несмотря на то, что все депутаты получают одинаковую сумму, зарплата „на руки“ зависит от налогов в стране, из которой приехал европарламентарий. Гражулис еще до выборов и после них заявлял, что разделит свою зарплату с жителями Литвы. Для этих целей он намеревался создать рабочую группу, которая решит, как распределить половину его зарплаты.