Пятрас Гражулис – снова в эпицентре скандала: уверяет, что на него напали в Брюсселе

„Был беспорядок. Мы были в нескольких километрах от Европарламента. Я увидел такой беспорядок, что стал снимать. Хотел показать людям, что из себя представляет столица ЕС“, – сказал журналистам Гражулис, который утверждает, что едва остался жив.
Напомним, что Гражулис был выбран в Европарламент. Он даже сообщал, что будет делиться своей зарплатой.
Главизбирком (ГИК) собирает информацию о заявлении Гражулиса, который обещал половину зарплаты отдать избирателям.
На данный момент зарплата европарламентария составляет почти 8100 евро. И несмотря на то, что все депутаты получают одинаковую сумму, зарплата „на руки“ зависит от налогов в стране, из которой приехал европарламентарий. Гражулис еще до выборов и после них заявлял, что разделит свою зарплату с жителями Литвы. Для этих целей он намеревался создать рабочую группу, которая решит, как распределить половину его зарплаты.
„Все всякого сомнения, это больше моральный жест, мы не сможем удовлетворить потребности всех желающих, но я хочу показать, что для меня важнее доверие людей, чем зарплата“, – сказал на пресс-конференции после выборов Гражулис.