Пятница с Delfi: выборы Лукашенко в Беларуси, сколько стоит оборона в 6% от ВВП, и где Литва возьмет деньги?

Накануне министры обороны стран Балтии подписали совместное коммюнике, в котором призвали страны НАТО к увеличению финансирования обороны. А неделей ранее Госсовет обороны Литвы договорился ежегодно в 2026-2030 выделять на оборону 5-6% ВВП. И несмотря на то, что Трамп скорее всего потребует от всех стран НАТО именно столько и выделять на оборону, в Литве нашлось немало критиков данной идеи. Удастся ли реализовать рекомендацию Госсовета и где искать финансовые источники для этого? Об этом нам расскажет депутат Сейма из фракции Союз демократов „Во имя Литвы“ Екатерина Рояка.