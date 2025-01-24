Во второй части выпуска в студии Delfi беларуский политический аналитик и консультант Вадим Можейко. Поговорим с ним о так называемых выборах президента Беларуси, которые пройдут уже в это воскресенье. Кроме того, обсудим дискуссию в Литве вокруг паспорта „Новой Беларуси“ и спросим, почему новые власти Сирии готовы принимать главу МИД Беларуси, но не готовы встречаться с Лавровым.
2025.01.24 12:57
Пятница с Delfi: выборы Лукашенко в Беларуси, сколько стоит оборона в 6% от ВВП, и где Литва возьмет деньги?
ru.DELFI.lt
Накануне министры обороны стран Балтии подписали совместное коммюнике, в котором призвали страны НАТО к увеличению финансирования обороны. А неделей ранее Госсовет обороны Литвы договорился ежегодно в 2026-2030 выделять на оборону 5-6% ВВП. И несмотря на то, что Трамп скорее всего потребует от всех стран НАТО именно столько и выделять на оборону, в Литве нашлось немало критиков данной идеи. Удастся ли реализовать рекомендацию Госсовета и где искать финансовые источники для этого? Об этом нам расскажет депутат Сейма из фракции Союз демократов „Во имя Литвы“ Екатерина Рояка.
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