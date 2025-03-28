Вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с супругой сегодня прибывает в Гренландию, которой хотят владеть американцы. Это - крупнейший на земле остров, который обладает редкоземельными материалами и имеет исторически стратегическое расположение в Арктике - как во Время второй мировой, так и в ходе Холодной войны. Но перед Вэнсом буквально захлопнули двери простые жители, поэтому визит ограничится американской военной базой.
Почему Дания не может договориться со Штатами и можно ли вернуть доверие между Европой и США после действий Трампа - рассказал в эксклюзивном интервью Delfi глава оборонного комитета Дании Расмус Ярлов.
Пятница с Delfi: военных США пока не нашли, гренландцы против Вэнса, редкоземельные металлы в Литве
В Пабраде третий день продолжается операция по извлечению из водоема затонувшей бронемашины M88 Herkules и поиску пропавших американских солдат. Расскажем о том, что известно к этой минуте.
В Литве нашли редкоземельные металлы. Об этом заявляет группа ученых, среди которых уехавший от репрессий беларус Олег Дарашкевич. Речь идет о химическом элементе под названием церий. Он был обнаружен в результате исследования отходов компании по производству азотно-фосфорных удобрений Lifosa в Кедайняй. Более подробно об открытии и перспективах добычи церия в Литве в нашем эфире расскажет ученый Олег Дарашкевич.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с супругой сегодня прибывает в Гренландию, которой хотят владеть американцы. Это - крупнейший на земле остров, который обладает редкоземельными материалами и имеет исторически стратегическое расположение в Арктике - как во Время второй мировой, так и в ходе Холодной войны. Но перед Вэнсом буквально захлопнули двери простые жители, поэтому визит ограничится американской военной базой.