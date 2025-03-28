Пятница с Delfi: военных США пока не нашли, гренландцы против Вэнса, редкоземельные металлы в Литве

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с супругой сегодня прибывает в Гренландию, которой хотят владеть американцы. Это - крупнейший на земле остров, который обладает редкоземельными материалами и имеет исторически стратегическое расположение в Арктике - как во Время второй мировой, так и в ходе Холодной войны. Но перед Вэнсом буквально захлопнули двери простые жители, поэтому визит ограничится американской военной базой.



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