Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Теперь Германию ждут внеочередные выборы, которые планируют провести в феврале. Удивят ли их результаты и почему голосование по вотуму доверия заранее было обречено на провал? Об этом нам расскажет историк и политический обозреватель из Берлина Александр Фридман.
Начало эфира в 13.30.
Пятница с Delfi: ультиматум литовского джокера, кремлевский дуэлянт в эфире, что ждет Германию?
У партнеров по правящей коалиции в Литве пока нет решения относительно ультиматума Ремигиюса Жемайтайтиса в вопросе назначения его вице-спикером Сейма. Об этом заявил премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, отметив, что дискуссия продолжается. Лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте призвала при обсуждении этого вопроса не поддаваться эмоциям. Первые решения и первые споры внутри новой коалиции обсудим с консультантом избирательных кампаний Миндаугасом Лапинскасом.
Владимир Путин накануне провел прямую линию, длившуюся 4,5 часа. Наблюдатели отметили, что в этот раз не было острых вопросов. Зато хватало экстравагантных заявлений. Так, например, российский лидер предложил дуэль Западу и Украине, чтобы доказать неуязвимость „Орешника“. Чем еще запомнилась прямая линия и на что обращают внимание эксперты? Об этом поговорим с ведущим YouTube-канала „Ходорковский live“ Дмитрием Еловским, который вел посвященный выступлению Путина спецэфир.
Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Теперь Германию ждут внеочередные выборы, которые планируют провести в феврале. Удивят ли их результаты и почему голосование по вотуму доверия заранее было обречено на провал? Об этом нам расскажет историк и политический обозреватель из Берлина Александр Фридман.