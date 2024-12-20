Пятница с Delfi: ультиматум литовского джокера, кремлевский дуэлянт в эфире, что ждет Германию?

У партнеров по правящей коалиции в Литве пока нет решения относительно ультиматума Ремигиюса Жемайтайтиса в вопросе назначения его вице-спикером Сейма. Об этом заявил премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, отметив, что дискуссия продолжается. Лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте призвала при обсуждении этого вопроса не поддаваться эмоциям. Первые решения и первые споры внутри новой коалиции обсудим с консультантом избирательных кампаний Миндаугасом Лапинскасом.



Владимир Путин накануне провел прямую линию, длившуюся 4,5 часа. Наблюдатели отметили, что в этот раз не было острых вопросов. Зато хватало экстравагантных заявлений. Так, например, российский лидер предложил дуэль Западу и Украине, чтобы доказать неуязвимость „Орешника“. Чем еще запомнилась прямая линия и на что обращают внимание эксперты? Об этом поговорим с ведущим YouTube-канала „Ходорковский live“ Дмитрием Еловским, который вел посвященный выступлению Путина спецэфир.