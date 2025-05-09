Пятница с Delfi: угрожающий Трамп, "через тернии" к Путину на парад, и 9 мая на кладбище в Вильнюсе

Это, а еще последние угрозы и анонсы Дональда Трампа насчет войны в отношении Украины и России - обсудим историком-публицистом Александром Фридманом.



Отмечают 9 мая и в Вильнюсе на Антакальнисском кладбище. Не обошлось без протестов, перепалок и „Катюши“ из колонок. Подробностями поделится наш коллега Дмитрий Семенов.



Мы также покажем фрагмент интервью с членом немецкого ХДС, главой Ассоциации резервистов в Германии Патриком Зенсбургом о провале Мерца и о том, на чем базируется разведка, которая предсказывает войну России с НАТО через несколько лет.