2025.05.02 13:07

Пятница с Delfi: США выходят из переговоров, сделка с Украиной, что решили европейские консерваторы?

 

США выходят из переговоров между Россией и Украиной. Об этом сегодня заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс. В дальнейшем работа должна вестись между двумя сторонами. Накануне США и Украина подписали соглашение о минералах, которое гарантирует поставки ПВО и другого оружия Украине. Кроме того, в команде Трампа произошли изменения - пост советника по национальной безопасности покинул Майкл Уолтц. А новым послом США в Украине, судя по всему, станет журналистка и медиааналитик с большим дипломатическим опытом Джули Дэвис.

Обсудим эти темы с дипломатом, экспертом по гибридным угрозам Эйтвидасом Баярунасом и замглавой комитета Сейма по иностранным делам Жигимантасом Павиленисом, вернувшимся накануне с конференции Европейской народной партии, проходившей в Валенсии.

Начало трансляции в 13.30

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