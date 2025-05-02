Пятница с Delfi: США выходят из переговоров, сделка с Украиной, что решили европейские консерваторы?

США выходят из переговоров между Россией и Украиной. Об этом сегодня заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс. В дальнейшем работа должна вестись между двумя сторонами. Накануне США и Украина подписали соглашение о минералах, которое гарантирует поставки ПВО и другого оружия Украине. Кроме того, в команде Трампа произошли изменения - пост советника по национальной безопасности покинул Майкл Уолтц. А новым послом США в Украине, судя по всему, станет журналистка и медиааналитик с большим дипломатическим опытом Джули Дэвис.