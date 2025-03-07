Пятница с Delfi: сможет ли Европа заменить США? Что Оскар для Латвии? Идем на ярмарку Казюкаса

Экстренный саммит ЕС в Брюсселе согласовал заявление в поддержку Украины, одобрил планы по привлечению дополнительных 800 млрд евро на оборону и план милитаризации Европы, предложенный Еврокомиссией. Заседание проходило на фоне приостановки американской военной помощи. На следующей неделе Макрон собирает в Париже начальников штабов стран, готовых гарантировать будущий мир в Украине. Также президент Франции готов начать дискуссии о размещении ядерного оружия страны на континенте. Как в Украине отразится пауза в американских поставках? Способна ли Франция и другие страны ЕС заместить разведданные США? Есть ли ресурсы у РФ воспользоваться ситуацией? Каков оборонный потенциал Европы и как быстро можно реализовать план фон дер Ляйен?