2025.01.17 13:11

Пятница с Delfi: поехали из Вильнюса в Таллин, русский язык в Литве, призыв для женщин, Калининград

 

В пятницу подводим итоги недели по событиям в Литве и мире, поэтому в студии Delfi сегодня больше собеседников и больше тем, а также опросов. Что думают жители Литвы об использовании русского языка и идее женского призыва в армию?

Кремль обвиняет Литву в территориальных притязаниях, а депутаты Госдумы обещают завоевать „Прибалтику за сутки“. Поводом к шквалу такой реакции стал твит президента Гитанаса Науседы о переименовании музея Донелайтиса в Калининградской области. Разбираемся в предистории вопроса и спрашиваем, стоит ли воспринимать российские угрозы всерьез у эксперта по вопросам коммуникаций Мантаса Мартишюса.

НАТО патрулирует Балтийское море в рамках операции Baltic Sentry. Это стало реакцией на угрозы критической инфраструктуре. А Литва все ближе к выходу из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. О специфике операции НАТО на Балтике и проблемах с выходом из конвенции нам более подробно расскажет полковник запаса армии Литвы Гинтарас Ажубалис.

Поезд „Вильнюс-Таллинн“: 2 пересадки, несколько билетов и 10 часов в пути. Своими впечатлениями от поездки поделится журналист эстонского издания Maaleht Рейн Сикк. А в студии более подробно о том, как будет улучшаться этот маршрут и какие еще направления планируют открыть литовские железные дороги нам расскажет директор по корпоративным отношениям группы „ЛЖД“ Александрас Зубряковас.

Кроме того, поговорим о консультациях на русском языке в литовских больницах. Обязаны ли врачи знать русский и где начинается дискриминация?

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