Пятница с Delfi: поехали из Вильнюса в Таллин, русский язык в Литве, призыв для женщин, Калининград

Кремль обвиняет Литву в территориальных притязаниях, а депутаты Госдумы обещают завоевать „Прибалтику за сутки“. Поводом к шквалу такой реакции стал твит президента Гитанаса Науседы о переименовании музея Донелайтиса в Калининградской области. Разбираемся в предистории вопроса и спрашиваем, стоит ли воспринимать российские угрозы всерьез у эксперта по вопросам коммуникаций Мантаса Мартишюса.
НАТО патрулирует Балтийское море в рамках операции Baltic Sentry. Это стало реакцией на угрозы критической инфраструктуре. А Литва все ближе к выходу из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. О специфике операции НАТО на Балтике и проблемах с выходом из конвенции нам более подробно расскажет полковник запаса армии Литвы Гинтарас Ажубалис.
Поезд „Вильнюс-Таллинн“: 2 пересадки, несколько билетов и 10 часов в пути. Своими впечатлениями от поездки поделится журналист эстонского издания Maaleht Рейн Сикк. А в студии более подробно о том, как будет улучшаться этот маршрут и какие еще направления планируют открыть литовские железные дороги нам расскажет директор по корпоративным отношениям группы „ЛЖД“ Александрас Зубряковас.
Кроме того, поговорим о консультациях на русском языке в литовских больницах. Обязаны ли врачи знать русский и где начинается дискриминация?