2025.02.28 13:50

Пятница с Delfi: почему изменилась риторика Трампа, что жать от встречи президентов США и Украины?

 

Президент США Дональд Трамп продолжает удивлять. Накануне встречи с Владимиром Зеленским и заключения сырьевой сделки он забыл, что называл его диктатором. Теперь, по его словам, это лучший президент Украины. Как за неделю изменился Трамп и международный порядок, как пройдет и чем завершится встреча президентов США, какое место в меняющемся миропорядке займут Украина, Литва и другие страны?

Эти тем мы обсуждаем сегодня с двумя политологами – это глава представительства The Reckoning Project Максимас Милта в Украине и директор Института мировой политики Евген Магда.

Начало эфира в 14.00.

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