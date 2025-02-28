Пятница с Delfi: почему изменилась риторика Трампа, что жать от встречи президентов США и Украины?

Президент США Дональд Трамп продолжает удивлять. Накануне встречи с Владимиром Зеленским и заключения сырьевой сделки он забыл, что называл его диктатором. Теперь, по его словам, это лучший президент Украины. Как за неделю изменился Трамп и международный порядок, как пройдет и чем завершится встреча президентов США, какое место в меняющемся миропорядке займут Украина, Литва и другие страны?