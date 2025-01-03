2025.01.03 13:20

Пятница с Delfi: Новогодние хаос и стрельба, депортируют ли россиянку из Литвы, без транзита газа

 

Из Литвы могут депортировать гражданку России, мать пятерых детей Ирину Паукштене. Она состоит в браке с гражданином Литвы и живет здесь несколько лет по временному виду на жительство. Когда с продлением документа возникли сложности в связи с истечением срока действия российского паспорта, женщина запросила политическое убежище. Однако ей было отказано и сейчас Ирина пытается доказать свою правоту в судах. Подробности этой истории обсудим с сыном Ирины Антанасом Паукштисом и политологом Витисом Юрконисом.

А во второй части нашего итогового выпуска обсуждаем прекращение транзита российского газа через территорию Украины. Кто больше всего пострадает из европейских стран? Что в финансах теряют Россия и Украина? Что ждет Приднестровье этой зимой? Эти и другие вопросы адресуем президенту Центра глобалистики „Стратегия XXI“ Михаилу Гончару.

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