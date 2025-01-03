Пятница с Delfi: Новогодние хаос и стрельба, депортируют ли россиянку из Литвы, без транзита газа

Из Литвы могут депортировать гражданку России, мать пятерых детей Ирину Паукштене. Она состоит в браке с гражданином Литвы и живет здесь несколько лет по временному виду на жительство. Когда с продлением документа возникли сложности в связи с истечением срока действия российского паспорта, женщина запросила политическое убежище. Однако ей было отказано и сейчас Ирина пытается доказать свою правоту в судах. Подробности этой истории обсудим с сыном Ирины Антанасом Паукштисом и политологом Витисом Юрконисом.