Пятница с Delfi: Макфол и Крашенников - прогнет ли Трамп Путина? При чем тут Лукашенко?

Владимир Путин ответил на предложение о прекращении огня на 30 дней. На совместной пресс-конференции с Лукашенко накануне он заявил, что поддерживает данную идею, но есть нюанс. Как и многие предполагали, он выдвинул ряд предварительных условий: устранение первопричины кризиса, прекращение поставок орудия Украине и другие. Как Трамп расценит его комментарий? Есть ли у Путина причины для прекращения войны? Как отнесутся в РФ к прекращению огня? Добавил ли эйфории Кремлю возврат Курщины? Зачем для ответа Путина понадобился Лукашенко? Эти и другие темы обсудим с политологом Федором Крашенинниковым.