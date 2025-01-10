Пятница с Delfi: интервью с Борисом Джонсоном и итоги недели - Трамп, Литва и скандал с передачей

Сегодня в эфире Delfi эксклюзивное интервью бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном! В своем время, политик сам выстрелил себе в ногу, поскольку криминализировал публичные вечеринки во время пандемии. Издатель Ханс Х. Луйк, который интервьюировал Джонсона, спросил его, что бы тот сделал, чтобы предотвратить войну. Джонсон ответил на это, а также рассказал, почему Украина на пошла на Стамбульские соглашения Путина, в срыве которых Кремль обвиняет именно Джонсона. Обсудили и они, насколько надежны гарантии союзником для стран Балтии и при каком сценарии „была бы катастрофа“. Ханс Х. Луйк рассуждает о том, в что в „плохой день“ британские премьеры могут оказаться на месте Джонсона и определить судьбу стран Балтии.