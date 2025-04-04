Также в нашем эфире сегодня интервью издателя Ханса Луйка с бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. В первой части, которую мы представим в этом эфире, они обсудили почему европейцы становятся благосклоннее к пророссийским политикам, об играх США и о том, как может выглядеть контингент иностранных войск в Украине. По данным украинских властей, рассматривается, в том числе, участие войск стран Балтии в этой миссии.
Начало трансляции в 13.30
Пятница с Delfi: геополитика на улицах Новой Вильни и эксклюзивное интервью с Павло Климкиным
В день церемонии прощания с американскими солдатами мы отправились в Новую Вильню. Мы спрашивали у прохожих, слышали ли они о погибших солдатах, какие эмоции испытывали во время поисково-спасательной операции, считают ли они сегодня США нашим союзником и другом и как готовятся к возможной войне. Ответы вы увидите в нашем сюжете.
Также в нашем эфире сегодня интервью издателя Ханса Луйка с бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. В первой части, которую мы представим в этом эфире, они обсудили почему европейцы становятся благосклоннее к пророссийским политикам, об играх США и о том, как может выглядеть контингент иностранных войск в Украине. По данным украинских властей, рассматривается, в том числе, участие войск стран Балтии в этой миссии.