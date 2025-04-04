Пятница с Delfi: геополитика на улицах Новой Вильни и эксклюзивное интервью с Павло Климкиным

Также в нашем эфире сегодня интервью издателя Ханса Луйка с бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. В первой части, которую мы представим в этом эфире, они обсудили почему европейцы становятся благосклоннее к пророссийским политикам, об играх США и о том, как может выглядеть контингент иностранных войск в Украине. По данным украинских властей, рассматривается, в том числе, участие войск стран Балтии в этой миссии.



Начало трансляции в 13.30